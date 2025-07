Nächster Probespieler unterschreibt bei Energie Cottbus

Cottbus - Am Montag verkündete Drittligist Energie Cottbus die Unterschrift von Justin Butler (24) nach erfolgreichem Probetraining. Am Dienstag folgte dann die Vorstellung von Leon Guwara (29).

Jetzt ist es offiziell: Leon Guwara (29) schließt sich Energie Cottbus an. © Steve Seiffert CBpx

Der Linksverteidiger war bereits am Dienstagmorgen Teil des Media-Days in Cottbus, bei dem Mannschaftsbild und Einzelporträts geschossen werden, am Vormittag machte der Drittligist die Verpflichtung dann offiziell: Guwara kommt vom Ligakonkurrenten FC Ingolstadt nach Brandenburg.



"Es war offensichtlich, dass wir aufgrund von Abgängen auf der Linksverteidigerposition Handlungsbedarf haben", erklärte Cheftrainer Pele Wollitz (59): "Leon hatte sich bereits frühzeitig bereiterklärt, hier bei uns vorzuspielen. In dieser Zeit hat er sich menschlich und sportlich sehr gut in das Team integriert."

Der Coach hob besonders die Erfahrung des 29-Jährigen auf höherklassigem Niveau hervor: Guwara spielte einst 18-mal in der Bundesliga, absolvierte internationale Spiele in der Europa-League-Qualifikation und sammelte Auslandserfahrung in der niederländischen Eredivisie.

Energie hat auf Guwaras Position keine klare Alternative im Kader und die Zeit bis zum Saisonstart gegen den 1. FC Saarbrücken rennt: In weniger als drei Wochen startet die 3. Liga.

"Es ist gut, dass wir noch vor dem anstehenden Trainingslager in unseren Planungen einen Schritt weitergekommen sind", betonte Wollitz deshalb.