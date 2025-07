Vertrag fix! Energie Cottbus sichert sich Modellathlet Justin Butler

Alles in Kürze

Kurios: Trotz seiner erst 24 Jahre ist Cottbus der bereits fünfte Klub Butlers in der 3. Liga . In der Spielklasse kommt der Angreifer auf 93 Spiele und sechs Torbeteiligungen.

Der Flügelstürmer wechselt nach dem Abstieg und Vertragsende beim SV Sandhausen ablösefrei in die Lausitz.

Beim FC Ingolstadt schaffte Butler den Durchbruch im Herrenfußball. (Archivbild) © Picture Point / Sven Sonntag

In Cottbus will der variable Offensivmann diese Quote ausbauen und vor allem sein ganzes Potenzial abrufen.

"Wir legen viel Wert darauf, dass uns Spieler das Gefühl vermitteln, für das Team zu brennen. Wichtig ist, dass wir nicht nur eine Option sind, sondern der Club sein wollen, mit dem der Spieler etwas erreichen und unseren Weg mitgehen möchte. Das hat Justin in der Zeit seines Probetrainings bei uns eindrucksvoll getan", führt Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) aus.

Der 1,88 Meter große Modellathlet traf unter anderem in zwei Testspielen, kann sowohl als Außenstürmer als auch zentrale Spitze agieren.

Butler ist in Augsburg geboren und wurde in der Jugend unter anderen drei Jahre bei Bayern München ausgebildet. Die ganz große Karriere soll jetzt in Cottbus starten.