"Erlöse kommen der Erstliga-Zeit nahe": Energie Cottbus boomt, wann kommt der neue Fanshop?

Cottbus - Aufstieg aus der Regionalliga , Spitzenplatz in der 3. Liga , Rekordzahlen auf den Rängen: Energie Cottbus ist wieder "in Mode". Mit TAG24 hat Energie-Präsident Sebastian Lemke (41) über den Zuschauer-Run, Trikotzahlen und den neuen Fanshop gesprochen.

Fan-Invasion am letzten Spieltag: 10.000 Anhänger trugen Cottbus in Berlin zum Aufstieg. © Soeren Stache/dpa

Seit Mitte November ist der FCE-Fanshop auf dem Cottbuser Altmarkt dicht. Und das in Zeiten, in denen Energie boomt wie zuletzt in der Bundesliga!

"Uns ärgert das unheimlich, dass der Fanshop momentan geschlossen ist", gibt Lemke zu. Der Wochenkurier, der die Räumlichkeiten dem Verein zur Verfügung gestellt hatte, hat das Mietverhältnis dort beendet.

Bis dahin rannten die Fans dem Klub die Bude ein. Lemke ehrlich: "Diese Zahlen kannten wir nicht. Die Merchandising-Erlöse kommen denen der damaligen Erstliga-Zeit nahe."



An die Umsatzzahlen der Ostrivalen Hansa Rostock (ca. sieben Millionen Euro 2023/24) oder Dynamo Dresden (ca. sechs Millionen Euro) komme man jedoch bei Weitem nicht ran:

"Wir sind im Millionen-Bereich, aber von solchen Summen sind wir weit entfernt [...] der Run ist unfassbar toll, aber wir haben uns teilweise gar nicht getraut, mehr zu bestellen, weil wir in dem Bereich zumeist in Vorleistung gehen müssen."