Fetter Vertragszoff um deutsches Nachwuchs-Juwel

Von Lukas Schulze

Berlin/Cottbus - Dicke Luft zwischen Energie Cottbus und Union Berlin! Hinter den Kulissen ist ein handfester Zwist um eines der größten Nachwuchs-Juwelen des deutschen Fußballs entbrannt.

Linus Güther (15) tauscht künftig das Cottbus-Trikot gegen das von Union Berlin. © János Véscey Am Dienstagnachmittag präsentierte Union sichtlich stolz den Transfer eines 15-Jährigen: "Hallo, liebe Union-Fans, ich bin Linus Güther und hab gerade meinen ersten Vertrag hier unterschrieben." Die Präsentation am 1. Juli dürfte kein Zufall gewesen sein. Just an diesem Tag wurde der Youngster beim Berliner Fußballverband erstmals als Vertragsspieler registriert. Doch so klar ist die Sache nicht. Vielmehr gibt es um Güthers Vertragsstatus in der Szene richtig Stunk!

Seit Monaten herrscht ein regelrechtes Gezerre um die bis dato wohl größte Nachwuchs-Hoffnung von Drittligist Cottbus, die zugleich als eines der deutschen Top-Talente des 2010er-Jahrgangs gilt.

Güther wird von sämtlichen deutschen Topklubs begehrt, soll unter anderem bei Bayern München und Borussia Dortmund im Gespräch gewesen sein. Auch bei Hertha BSC stellte er sich vor.

Der 15-Jährige ist beim Berliner Fußballverband erstmals registriert

Energie-Präsident Sebastian Lemke (41) hat rechtliche Schritte angekündigt. © IMAGO / Fotostand Seinen ersten Kontrakt schlossen aber seine Eltern mit Energie Cottbus. TAG24 wurde die Existenz des Vertrags bestätigt, unter dem die Unterschriften beider Elternteile als gesetzliche Vertreter sowie die des Klubs stehen. Es fehle ein Datum des Vertragsschlusses, dafür gibt es eine Laufzeit bis 2028. Eine Unterschrift Güthers wird vermisst - weiß der Youngster überhaupt von dem Schriftstück? Wie aus Daten des Berliner FV hervorgeht, unterschrieb Güther stattdessen am 30. Mai einen verbandsrechtlich bindenden Kontrakt bei den Eisernen. Energie Cottbus "Wer ist die Nummer 17 bei Energie Cottbus?" No-Name sorgt bei Testspiel-Triple für Staunen Energie Cottbus Nanu, Zweitliga-Keeper im Training bei Energie Cottbus Während Union den Fall auf TAG24-Anfrage als unproblematisch einstufte, ist die Sache für Cottbus ein Fall fürs Arbeitsgericht.

Auf Nachfrage bestätigte FCE-Präsident Sebastian Lemke: "Linus Güther besitzt einen aus unserer Sicht zivilrechtlich gültigen Vertrag mit Energie Cottbus. Wir werden alle rechtlichen Schritte einleiten, um unsere Rechte durchzusetzen."

Linus Güther sollte als Youngster Profiluft schnuppern - wie einst Leonardo Bittencourt

Cottbus-Trainer Pele Wollitz (59, mit Cap). Daneben sein ehemaliger Förderspieler Leonardo Bittencourt (heute 31). © Robert Michael/dpa Dabei zeigte Energie dem in Spremberg (25 Kilometer südlich von Cottbus) aufgewachsenen Güther eine verlockende Perspektive auf:

Cheftrainer Pele Wollitz (59) stellte dem 15-Jährigen in Aussicht, ab diesem Sommer ins Profitraining reinzuschnuppern. Auch ein frühestmöglicher Einsatz mit Erreichen des 16. Lebensjahrs stand zur Debatte. In der Vergangenheit trug dieses Modell schon einmal Früchte. 2011 debütierte Leonardo Bittencourt (heute 31, Werder Bremen) im Alter von 17 Jahren für die Lausitzer in der 2. Bundesliga. Gut ein Jahr später verkaufte ihn Energie für mehrere Millionen Euro an Borussia Dortmund. Doch dass Güther noch einmal für die Lausitzer aufläuft, ist angesichts des Hickhacks ungewiss. Beobachter beschreiben den Offensivakteur vom Stil als unheimlich geschmeidigen Spieler mit feiner Technik und klasse Abschluss, der an Nationalelf-Star Florian Wirtz (22) erinnert.

Güthers Eltern wollen Vertrag nicht mehr anerkennen