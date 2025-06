27.06.2025 06:09 Fragezeichen bei Energie Cottbus: Verpasst Torjäger Timmy Thiele den Saisonstart?

Am Montag vor einer Woche wurde Energie-Topstürmer Timmy Thiele am Knie operiert. Für viele Außenstehende überraschend. Ist der Saisonstart in Gefahr?

Von Lukas Schulze

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa