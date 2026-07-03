Fünf Wochen vor Saisonstart: Cottbus braucht gleich zwei neue Cheftrainer

Cottbus - Am 8./9. August starten nicht nur die Profis von Energie Cottbus in die neue Saison, sondern auch die A- und B-Junioren der Lausitzer. Die Vorbereitung der Teams läuft an, doch die Trainerpositionen sind offen!

Neu-NLZ-Leiter Sebastian Turowski (46, 2.v.r.) sucht mit Vize-Präsident Gunnar Winkler (1.v.r.) unter anderem einen neuen U19-Trainer anstelle von Daniel Ziebig (43, 2.v.l.). © FC Energie Cottbus

Durch den Abgang von U19-Trainer Alain Karim (36, nach Greifswald) und U17-Coach Daniel Ziebig (43, intern zum Co-Trainer der Profis delegiert) braucht Energie plötzlich auf zwei wichtigen Positionen neues Personal.

Besonders knifflig: Für die U19-Stelle war eigentlich Ziebig eingeplant, dessen bisherige B-Jugend zu großen Teilen in die A-Jugend hochgerückt wäre.

Stattdessen soll Ziebig künftig die Verbindung zwischen Profis und Nachwuchs herstellen: "Die Durchlässigkeit muss einfach besser werden, muss einfach vertrauensvoller werden", stellt Cheftrainer Pele Wollitz (60) die ideale Zusammenarbeit dar.

Fest steht: "Wenn sie die letzten Jahre sehen, sind hier sehr wenig Spieler oben angekommen, obwohl in Regelmäßigkeiten viele Spieler im Training dabei waren. Dieser Verbund Sportschule und Schule, dass sie morgens trainieren können, da sage ich in dem Fall: Da muss mehr rauskommen", so Wollitz.

Ein Grund sei gewesen, dass Profis und U19 zwei verschiedene Spielsysteme gespielt hätten, Wollitz prangerte außerdem den "Ergebnisfußball" von Karims Team (erreichte das U19-Viertelfinale der Meisterrunde) an.