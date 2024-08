Geheime Transfer-Gespräche bei Energie Cottbus: Kehrt dieses Eigengewächs zurück?

Cottbus - Trotz des ersten Saisonsieges ist Aufsteiger Energie Cottbus weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die Mission Klassenerhalt 3. Liga . Jetzt gibt es Gespräche über die Rückkehr eines Eigengewächses in die Lausitz!

Trotz seiner erst 22 Jahre bestritt Tobias Eisenhuth schon 121 Pflichtspiele für Energie Cottbus. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Es war ein tränenreicher Abschied: Im Sommer 2023 verließ Tobias Eisenhuth (22) Energie Cottbus infolge des verpassten Drittliga-Aufstiegs und wechselte zu Jahn Regensburg.

Für den gebürtigen Berliner war das Kapitel Cottbus nach acht Jahren beendet. Viele Jahre besuchte Eisenhuth die Lausitzer Sportschule, ehe er 2019 den Durchbruch bei den Profis schaffte.

Jetzt könnte es zu einer Wiedervereinigung kommen! Wie TAG24 in Erfahrung brachte, hat der FCE Interesse an einer Rückholaktion seines Eigengewächses, das am Samstag im LEAG Energie Stadion war.

Schon seit einigen Wochen gibt es vereinsintern Gedankenspiele um den vielseitigen Defensivakteur. Eisenhuths Berater Benjamin Heidlberger äußerte auf TAG24-Anfrage:

"Ich kann bestätigen, dass es zwischen Energie Cottbus und dem Spieler Gespräche gab. Tobi kennt den Verein, die Mannschaft und den Trainer. Pelé Wollitz hat Tobi schon als U19-Spieler eine Plattform gegeben und ihn sehr gut entwickelt."