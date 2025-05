Geheimer Personalplan bei Energie Cottbus: Das ist der erste Neue

Cottbus - Unabhängig vom Ausgang der Saison arbeitet Energie Cottbus an der Zukunft. Trainer-Manager Pele Wollitz (59) kündigt den ersten Neuen. TAG24 kennt den Namen.

Viele Spieler bewegten sich lange in der semiprofessionellen Regionalliga , haben athletische Schwierigkeiten sich an die höheren Anforderungen der 3. Liga anzupassen. Deswegen fordert der erfahrene Trainer: "Da brauchen wir mehr Professionalität."

Energie Cottbus bekommt ab Sommer Zuwachs im Funktionsteam! Das ist die Erkenntnis aus einer Saison mit deutlich mehr weiten Fahrten und Spielen als zuvor in der 4. Liga.

Athletiktrainer Tim Schneider (35) hatte in Cottbus schon von 2020 bis 2024 die Zügel in der Hand. © Picture Point / Gabor Krieg

Bislang ist dafür einzig Gianluca Fraternali (32) zuständig, der vor der Saison vom VfB Lübeck kam. Am Freitag kündigte Wollitz an, dass zur neuen Saison ein in Cottbus gut "bekannter" Fitnesstrainer dazustoßen werde.

Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem Rückkehrer um Tim Schneider handeln.

Den 35-Jährigen hatte es mit Abschluss der Vorsaison zurück in die Heimat gezogen, derzeit ist er für die Athletik bei der U23 des VfL Bochum zuständig.

"Schnix" ist nach wie vor dem FCE verbunden, pflegt speziell zu Co-Trainer Tobias Röder (27) eine gute Freundschaft. Beide waren zuletzt über die Weihnachtstage im Urlaub.

Ab der neuen Saison soll Schneider mit Fraternali das Team aufs höchste läuferische Level bringen und finanzielle Nachteile beim Kampf um Top-Spieler ausgleichen.

Wollitz' Credo: "Stabilität geht auf dem Trainingsplatz los."