Große Sorgen bei Energie Cottbus! Scheitert ein Aufstieg am Stadion?

Cottbus - Energie Cottbus ist in der 3. Liga auf bestem Wege, den direkten Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga hinzulegen. Doch das baufällige Stadion sorgt für große Ungewissheit im Klub!

Das ehemals "Stadion der Freundschaft" in Cottbus ist für viele Fußballfans Kult, aber auch in die Jahre gekommen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Vor einer Woche hatte sich eine Delegation der DFL in Cottbus angekündigt. Thema: Die Tauglichkeit des LEAG Energie Stadions im Falle eines Aufstiegs.

Denn ein solcher stünde mit Blick auf den Bauzustand auf mehr als wackligen Füßen!

Zuletzt gab es 2014 Zweitliga-Fußball in der Lausitz, damals noch namentlich "Stadion der Freundschaft". Seitdem hat sich nur der Name der Kult-Spielstätte geändert. Baulich wirkt das 1930 errichtete Stadion an vielen Stellen marode.

2011 schien der Stadion-Kauf von der Stadt Cottbus unter damaligen Gegebenheiten vernünftig und logisch, heute ist er eine große Bürde. Im Zuge des sportlichen Niedergangs bis in die 4. Liga blieb kein Geld über, um die Spielstätte zu ertüchtigen.

Die Verantwortlichen um FCE-Präsident Sebastian Lemke (41) halten damit nicht hinter dem Berg, sprechen ganz offen von einem "Sanierungsstau über mehrere Jahre". Und schlagen Alarm, wenn es um die Zukunft des Traditionsklubs geht!



Im rbb sprach der Cottbus-Boss am Samstag Tacheles: "Wir müssen alle in Brandenburg entscheiden - wollen wir einen Zweitligisten oder wollen wir keinen Zweitligisten haben."