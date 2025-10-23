Hat er abgesagt? Tolga Cigerci fehlt im Cottbus-Training, Stürmer muss zum MRT
Cottbus - Beste Laune auf dem Cottbuser Trainingsplatz am Donnerstag - auch ohne Tolga Cigerci (33). Eigentlich wollte sich der Ex-Bundesliga-Star beim Drittligisten fit machen für neue Aufgaben. Hat er abgesagt?
Seit gut einer Woche gibt es in der Lausitz (fast) nur ein Thema - ein mögliches Engagement des Bruders von Energie-Topspieler Tolcay Cigerci (30).
Doch in der Woche vor dem Heimspiel gegen den TSV Havelse (Samstag, 14 Uhr) fehlt der Ex-Herthaner auf dem Trainingsplatz.
Auf der anschließenden Pressekonferenz scherzt FCE-Trainer Pele Wollitz (60): Er hat "mehrere Angebote, weil wir so naiv sind und das für andere vorbereiten."
Anschließend wird er wieder seriös: "Der hat ein bisschen Probleme, weil der im Training maximale Intensität [gibt], aber nichts Schlimmes." Am Freitag soll der Routinier wieder ins Training einsteigen.
Auf jeden Fall ausfallen wird der verletzte Ted Tattermusch (24), der am Montag einen Schlag auf sein Sprunggelenk bekam und bei dem am Freitag ein MRT gemacht wird.
Energie Cottbus gegen TSV Havelse: Minuskulisse droht
Zum Havelse-Spiel, in dem Energie für mindestens eine Nacht die Tabellenführung erobern könnte, droht eine weitere Negativnachricht: ein Zuschauer-Minusrekord.
Stand Donnerstag-Mittag waren erst 7700 Tickets verkauft. Nie waren diese Saison in der Liga weniger als 10.000 Zuschauer im Stadion.
Neben dem wohl kleinsten Namen der 3. Liga tun Nieselwetter, die Schulferien in Brandenburg und die Aussicht auf das viel pompösere DFB-Pokal-Spiel gegen RB Leipzig am Dienstag (Anstoß: 20.45 Uhr) ihr Übriges.
Wollitz geht auch das bis dato sieglose Havelse mit größtmöglicher Seriosität an, vergleicht: "Wir bereiten selbst einen Achtligisten mit Videoanalysen vor."
Und dann blickt der erfahrene Übungsleiter doch einmal auf den Pokal voraus: "Wir werden am Dienstag nicht die weiße Flagge hissen, aber dafür brauchen wir ein Erfolgserlebnis am Samstag."
Erstmeldung: 13.40 Uhr, aktualisiert: 16.05 Uhr
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze