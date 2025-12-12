Wenige Tage vor Wiesbaden-Spiel: Wollitz sagt Cottbus-Training ab

Cottbus - Diese Maßnahme hätten Pele Wollitz (60) wohl nur die Wenigsten zugetraut! Drei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden (Sonntag, 13.30 Uhr) hat der Energie -Coach seinem Team trainingsfrei verordnet.

Von wegen harter Hund: Pele Wollitz (60) verordnete seinem Team am Donnerstag trainingsfrei. © Picture Point / Sven Sonntag

Hintergrund sei die fehlende Frische zahlreicher Akteure. Selbst Spieler, die sonst immer einen gewissen "Standard" bringen würden, seien betroffen, erklärte Wollitz auf der Freitags-Pressekonferenz

Demnach seien nach dem Training am Mittwochmorgen die Werte "sehr, sehr bescheiden" gewesen, woraufhin das Trainerteam entschied, das Training für Donnerstag abzusagen.

"Drei Tage vorher habe ich das in der Größenordnung noch nie gemacht", so der erfahrene Übungseiter.

Normalerweise sei drei Tage vor dem Spiel der Hauptbelastungstag des Drittligisten. Statt Schwitzen lautete deswegen am Donnerstag das Motto: Füße hoch und Kräfte sammeln.

Am Freitag rollte wieder regulär der Ball auf dem Trainingsplatz, allerdings mit überschaubarer Intensität und Umfang. Nach kurzer Aktivierung ging das Team zum zwei Tage vor dem Spiel gewohnten Rondo über, nach etwa 50 Minuten war Feierabend.

Für Energies Topspieler Tolcay Cigerci (30, Adduktoren) und Erik Engelhardt (27, Schulter) war es gar die erste Einheit der Woche, beide waren mit Blessuren aus dem irren Topspiel gegen Duisburg (3:2) am Samstag gegangen.