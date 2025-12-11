Kein Geld, kein Stadion, keine 2. Liga: Cottbus-Fans schießen gegen Landesregierung

Zwei Wochen vor Weihnachten geht es in der Stadionsanierung bei Energie Cottbus alles andere als harmonisch zu: Die zugesagte Förderung lässt auf sich warten.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Der Wunschzettel ist längst geschrieben und beim Weihnachtsmann angekommen, das versprochene Geschenk gibt es zu Weihnachten trotzdem nicht! Zwei Wochen vor dem Fest der Liebe geht es in Sachen der Stadionsanierung von Energie Cottbus alles andere als harmonisch zu.

Energie Cottbus ist seit Samstag wieder Tabellenführer der 3. Liga, hat aber kein zweitligataugliches Stadion. © Julius Frick/dpa Wie TAG24 aus dem Vereinsumfeld erfuhr, lässt die im Februar angekündigte "Soforthilfe" des Landes Brandenburg weiter auf sich warten. Mitte November hatte FCE-Oberhaupt Sebastian Lemke (42) auf der Mitgliederversammlung Alarm geschlagen ("Es ist fünf nach zwölf"). Doch klare Signale aus der Potsdamer Staatskanzlei werden nach wie vor vermisst.

Dabei ist der FCE seinen Pflichten nachgekommen, hat nach TAG24-Infos den "Bürokratie-Wahnsinn" bewältigt und vor gut zwei Wochen einen neuen, konkretisierten Antrag in Potsdam eingereicht. Energie Cottbus Cottbus rastet aus! Energie schießt sich in letzter Minute auf Platz eins Darüber hinaus sammelt Brandenburgs mitgliederstärkster Sportverein seit Wochen sportliche Argumente für einen Aufstieg in die 2. Bundesliga, steht auch mit der DFL in regem Kontakt. Doch der Ist-Zustand ist ernüchternd: Im LEAG Energie Stadion ist aktuell kein Zweitliga-Fußball möglich. Und so lange die Staatskanzlei nicht die Fördermittel freigibt, kann Energie nicht mit Sanierungsmaßnahmen starten.

Die Energie-Fans stellen am Samstag die Versprechungen der Brandenburger Landesregierung an den Pranger. © IMAGO / Fotostand

Die Nerv-Debatte bringt jetzt die Anhängerschaft auf die Barrikaden - das Spruchband im Topspiel gegen den MSV Duisburg ist unmissverständlich ("Leere Worte, keine Taten: Will das Land uns verarschen? Stadion-Förderung jetzt!"). Während die Fans die Faxen dicke haben, will die Vereinsführung kein weiteres Öl ins Feuer gießen und sich öffentlich nicht erneut zur Debatte äußern. Präsident Lemke hatte vor gut drei Wochen auf der Mitgliederversammlung zur Thematik in aller Deutlichkeit formuliert: "Wir fordern endlich ein klares Bekenntnis zum Fußballstandort Cottbus."

LEAG Energie Stadion: Aus Soforthilfen wird eine Förderung - mit Eigenanteil für den Klub