"In der Hinrunde konnten wir über Wasser laufen" - feiert Energie Cottbus zu Ostern die Auferstehung?

Kann Cottbus nach drei Niederlagen infolge gegen Viktoria Köln endlich wieder jubeln?

Kaum einer glaubt nach sechs Niederlagen aus den jüngsten neun Spielen noch an die Wollitz-Elf.

Das Momentum, das den Aufsteiger lange auf einer Erfolgswelle trug, ist seit dem frühzeitig erreichten Ziel Klassenerhalt komplett verloren gegangen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel meinte Trainer Claus Dieter Wollitz (59) scherzhaft: "Wir konnten in der Hinrunde auch über Wasser laufen."

Und spielt damit auf Jesus Christus an, der gemäß Neuen Testament über den See Genezareth schreiten konnte. Jenen Glauben an die eigene Stärke können die Cottbuser im Saisonendspurt gut gebrauchen.

Pele Wollitz hat deshalb für seine Truppe zum Saisonabschluss eine "Prüfung" ausgerufen. Bestehe seine Mannschaft diese, sei "Historisches" (der Aufstieg; Anm. d. Red.) möglich.