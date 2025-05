Irre Diskussionen bei Energie Cottbus: Sind die Motto-Shirts verflucht?

Cottbus - Auch zwei Tage nach dem Tränen-Drama im Endspiel gegen Ingolstadt sitzt die Enttäuschung tief in der Lausitz. Und wird von einer kruden Diskussion rund um die Motto-Shirts von Samstag überschattet!

Zum Zweiten kommt das Sportliche: All die Vorbereitungen, das Daumendrücken und Anfeuern halfen nichts. Energie verpasste die Relegation.

So schick der Anblick auf den Zuschauerrängen war, sorgte die Farbgebung für Diskussionen. Zum einen liefen die Gäste aus Ingolstadt in ihren weißen Auswärtstrikots auf. Und suggerierten eine irreführende Zugehörigkeit, weil Energie in Rot spielte.

Gemäß alter Tradition wurde zum letzten Liga-Heimspiel das Motto "Alle in Weiß" aufgerufen, welchem nahezu alle Anhänger Folge leisteten.

Die letzte Vokabel begleitete Energie über die Saison, stand symbolisch für den nie für möglich gehaltenen Höhenflug in der 3. Liga .

Im Online-Fanshop von Energie Cottbus gibt es nur noch Restposten des vor einer Woche so begehrten Exemplars: Es ist ein schneeweißes T-Shirt mit dem Aufdruck des Vereinslogos und des Schriftzuges "Energie Cottbus Rausch".

Wer findet den Fehler? Die im Vordergrund jubelnden Akteure sind trotz gleicher (weißer) Farbgebung auf den Tribünen nicht die Heimmannschaft, sondern das Gästeteam aus Ingolstadt. © Frank Hammerschmidt/dpa

Schon in der Vorsaison gegen Luckenwalde wollte Energie im eigenen Wohnzimmer den Aufstieg feiern - und rief zum Motto "Alle in Weiß" auf. Das Resultat war ernüchternd: Nach 64 Minuten führten die in Weiß gekleideten Gäste mit 3:0.



Energie schaffte in der Nachspielzeit immerhin den 3:3-Ausgleich und hatte das Glück, dass parallel Kontrahent Greifswald verlor. Am letzten Spieltag machten die Lausitzer dann in Berlin das Ding klar.

Ähnlich lief es auch dieses Mal: Mit einem Sieg wäre Energie Dritter gewesen, sah nach 60 Minuten wie der sichere Relegations-Teilnehmer aus.

Doch Cottbus nutzte wie schon gegen Mannheim seinen Heimvorteil nicht, gab das Spiel aus der Hand und kam am Ende mit 1:4 unter die Räder.

Inwieweit daran die weißen Motto-Shirts ihre Aktie haben, kann jeder FCE-Fan für sich bewerten.