Nach Testspiel-Alarm: Diese Energie-Profis machen Wollitz Mut

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Die Test-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) hat bei Energie Cottbus mächtig Staub aufgewirbelt. Pele Wollitz (60) wählte nach Abpfiff eine für ein Vorbereitungsspiel ungewohnt schonungslose Analyse, ging auch mit Einzelspielern hart ins Gericht.

Diesen Test hatte sich Energie Cottbus anders vorgestellt. 2:4 lautete das Endergebnis. © TAG24/Lukas Schulze

"Die Abläufe oder die Abstände passen nicht so, weil die Ankerspieler von der letzten Saison haben nicht so diese Form und deswegen haben wir auch nicht diesen Rhythmus. Ich finde, dass King [Manu, Anm. d. Red.] und Luki [Michelbrink, Anm. d. Red.] ein bisschen Probleme haben, in ihrer Art, in ihrer Sicherheit zu spielen", so der Energie-Trainer.

Neuzugang Christian Kinsombi (26) trage laut Wollitz "einen Rucksack mit Steinen" herum. Anderen Spielern seien, "wenn es ums Tempo geht, die Grenzen aufgezeigt" worden.

Auch Jungkeeper Malte Wilke (19) hatte mit Fehlpässen im Spielaufbau seine Aktie an der allgemeinen Verunsicherung, während bei Stürmer Ted Tattermusch (25) die Torflaute gegen den tschechischen Erstligisten anhielt.

Wollitz: "Da muss man einfach sagen, ich weiß nicht, wie viele Chancen ich dem jetzt über ein Jahr gegeben habe, und wir haben null Tore. Und das ist auch eine Realität, wo wir dann einfach auch nicht mehr die Augen verschließen dürfen."

Deshalb forderte der erfahrene Trainer einmal mehr Verstärkungen: "Wir brauchen jetzt Spieler, die das Niveau erhöhen. [...] In der 3. Liga konnten wir das eine oder andere mit unserem intensiven Fußball kaschieren und die Gegner damit nerven. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Gegner in der 2. Bundesliga damit allein nicht mehr nerven werden. Sie haben einfach mehr Klasse, mehr Routine und mehr Abgezocktheit."