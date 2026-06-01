Jetzt legt Lemke los! FCE-Präsident spricht nach Aufstieg über Ziele, Zugänge, Co-Trainer

Cottbus - "Wir haben keinen Bammel vor der 2. Liga" , kündigte Sebastian Lemke (42) im TAG24-Interview an. Im zweiten Teil des Gesprächs gibt Energies Präsident Einblicke in die Zielstellung und Kaderplanung und verrät, warum ein weiterer Co-Trainer unabdingbar ist.

FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) plant nach dem furiosen Aufstieg die erste Saison 2. Liga seit 2014. © Frank Hammerschmidt/dpa

TAG24: Sebastian Lemke, nach dem Aufstieg ist vor der 2. Liga. Was steht dieser Tage alles auf dem Plan?

Sebastian Lemke: Wir sind intensiv damit beschäftigt, die Strukturen aufzubauen. Die Geschäftsstelle, Mitarbeiter und den sportlichen Bereich. Und auch am Stadion muss bekanntlich einiges getan werden.

TAG24: Kann die Zielstellung für die erste Saison in der 2. Bundesliga seit 2014 nur Klassenerhalt lauten?

Lemke: Wir sollten bei aller Aufstiegs-Euphorie der Situation demütig begegnen. Die 2. Liga ist ein Geschenk und bedeutet mindestens zwei weitere Jahre Profifußball in der Lausitz. Natürlich ist für uns das Ziel, dass wir drei Mannschaften hinter uns lassen, damit die 2. Liga halten und den Verein weiter nachhaltig zu etablieren. Das wird aber enorm schwer.

Gleichzeitig wollen wir bei unserem WIR bleiben, mutig, offensiven und teils spektakulären Fußball spielen. Spaß haben und einfach Spiele gewinnen.

TAG24: Ihr Kaderplaner Maniyel Nergiz hat angekündigt, auch eine Liga höher nicht von der Spielphilosophie abweichen zu wollen. Inwieweit ist das angesichts Ergebnisdrucks wirklich realistisch?

Lemke: Das sieht natürlich nicht nur Maniyel so, sondern auch das Trainerteam um Pele [Wollitz/Cheftrainer; Anm. d. Red.]. Man sollte die DNA des Vereins und der Mannschaft nicht ändern, wir sollten uns den Mut beibehalten. Wir werden mit dem Fußball auch vielleicht mal 0:5 verlieren, das muss uns auch allen klar sein. Aber lieber spielen wir 5:5 als ein langweiliges 1:1 zu erleben. Diese Art des Fußballs hat die Menschen schon in Peles erster Amtszeit begeistert.