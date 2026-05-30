Luxusauto, Beweisbild, Brettspiel - TAG24 lüftet drei Aufstiegs-Geheimnisse von Cottbus
Cottbus - Mit einer deftigen Aufstiegs-Sause verabschiedete sich Energie Cottbus die Sommerpause. Während sich die Erfolgself in der Sonne aalt, lüftet TAG24 drei Aufstiegsgeheimnisse, die (fast) niemand kennt!
Tolga Cigercis Luxusauto sorgte für Bedenken
Als im Januar kontrovers die Verpflichtung von Tolga Cigerci (34) diskutiert wurde, ging es neben der Rolle und den Gehaltsforderungen des vierfachen türkischen Nationalspielers noch um ein anderes Thema: das Auto des Ex-Bundesliga-Stars.
Cigerci fährt einen Lamborghini Urus (800 PS), Neuwert in der Standardausstattung: 260.000 Euro aufwärts. Für einen Drittliga-Kicker nicht nur ein Luxusgut, sondern im Normalfall gar nicht zu bezahlen.
Der ältere Cigerci-Bruder kommt aus anderen Sphären, für ihn war die niederklassige 3. Liga absolutes Neuland. Deshalb gab es die Befürchtung: Der frühere Star könnte im beschaulichen Cottbus nicht nur fremdeln, sondern mit seiner schnellen Karre anecken.
Wenige Monate später wissen alle: Der "Promi" des Kaders sollte zum Glücksfall ohne Starallüren werden. Trainer Pele Wollitz (60) adelte Cigerci als "Gentleman auf höchstem Niveau" und als "das Größte", was er je in Cottbus begleiten durfte - obwohl sein Spieler ab und an mit seinem Rennwagen zum Training kam.
Nach TAG24-Infos wollen sich alle Parteien nach Cigercis Urlaub zusammensetzen - dann dürfte die angebotene Vertragsverlängerung eingetütet werden.
"Okey" ist neben "Wizard" DAS Gesellschaftsspiel in der Kabine
Zentraler Baustein des Zusammenhalts sind seit Jahren Gesellschaftsspiele des Teams. Zusätzlich zum Klassiker "Wizard" steht auch "Okey" hoch im Kurs.
Das türkische Brettspiel, das von den Spielsteinen Rommé oder Rummikub ähnelt, ist seit Monaten der Renner in der Mannschaft und wird in der Kabine, auf Busfahrten und in Hotels mit Feuereifer gezockt.
Aus "Okey" leitet sich auch die legendäre Jubelpose King Manus (22) ab, die das Mentalitätsmonster nach seinem ersten Energie-Treffer gegen Aue zeigte.
Das Beweisbild des Tor-Klaus gegen Mannheim ging durch die WhatsApp-Gruppen des Teams
Der Tor-Klau aus dem Mannheim-Spiel (Endstand: 1:1) war in der Kabine und dem Trainerteam ein größeres Thema als alle Beteiligten unmittelbar danach in der Öffentlichkeit eingestehen wollten.
Nach TAG24-Informationen ging das "Beweisbild", das den Ball einen halben Meter hinter der Torlinie zeigt, durch alle wichtigen WhatsApp-Gruppen wie auch die des Trainerteams und der Mannschaft.
Tenor: "Wir wurden hier um zwei Punkte betrogen."
Das betonte Wollitz in der heißen Saisonphase später auf nahezu jeder Pressekonferenz. Aus Cottbuser Sicht sollte der Tor-Klau zum Glück nicht kriegsentscheidend im Aufstiegsrennen werden.
Titelfoto: Bildmontage: instagram.com/tolgacigerci6 (Story vom 27.05.2026); IMAGO / Wirestock