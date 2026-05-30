30.05.2026 20:10 Cottbus straft alle Zahlen Lügen - und wird zum Marktwert-Crasher der 3. Liga

Das Fachportal transfermarkt.de hat die neuen Marktwerte der 3. Liga veröffentlicht. Die Zahlen machen deutlich: Der Cottbus-Aufstieg war so nicht zu erwarten.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Von wegen Mittelmaß! Das Fachportal transfermarkt.de hat am Freitag die neuen Marktwerte der 3. Liga veröffentlicht. Die Zahlen machen einmal mehr deutlich: Der Cottbus-Aufstieg war so nicht zu erwarten.

Nyamekye Awortwie-Grant (Nr. 23) kam als No-Name mit einem winzigen Marktwert in die Lausitz - jetzt steht er vor einem Wechsel in die Bundesliga. © Robert Michael/dpa Als am 1. August 2025 die Saison startete, ging Energie von Platz 13 ins Rennen, was den Kaderwert anging. Zehn Monate später kehrt Cottbus nach zwölf Jahren sportlich in die 2. Bundesliga zurück und ist vom Marktwert trotzdem nur Mittelmaß. Nach dem Saison-Update rangiert Energie auf Platz elf, was den Gesamtwert angeht (7,85 Millionen Euro). Zieht man den Durchschnittswert aller Einzelspieler heran, ist es Platz neun. In beiden Fällen weit weg von einem Aufstiegsplatz. Auch in einer Trainerumfrage von liga3-online.de wurde Cottbus kein einziges Mal als Aufstiegskandidat genannt. Energie Cottbus Luxusauto, Beweisbild, Brettspiel - TAG24 lüftet drei Aufstiegs-Geheimnisse von Cottbus So oder so zeigen diese Rankings: Marktwert ist nicht gleich Leistung. Und die war außergewöhnlich gut, dafür dass viele Spieler ihre erste richtige Saison in der 3. Liga absolvierten.

Energie Cottbus lässt elf Teams hinter sich, die vom Marktwert vor Saisonbeginn besser aufgestellt waren

Altstar Tolga Cigerci (34) bewies seinen sportlichen Wert. Einen Markt hatte er nur noch bedingt. © Frank Hammerschmidt/dpa Kurios ist auch diese Entwicklung: Anhand von Transfers und Sprüngen in der laufenden Saison rutschte Energie in der Rückrunde auf Platz 16 der Marktwert-Tabelle ab - trotz sportlichen Höhenflugs. Das liegt daran, dass viele Spieler nicht in dem Toptalentalter sind, aus der Regionalliga kamen oder wie Tolga Cigerci (34, nur 150.000 Euro) einen überschaubaren Markt hatten. Dafür steigerten bemerkenswerte 16 Akteure während der Saison ihren persönlichen Marktwert, das ist hinter Duisburg (19 Spieler) die zweitbeste Leistung der Liga. Energie Cottbus Nächster Neuer? Fan entdeckt Magdeburg-Stürmer in Cottbus Insgesamt legte Energie während der Saison im Marktwert um 48 Prozent zu - die viertbeste relative Steigerung hinter Aachen (103 Prozent), Verl (74 Prozent) und abermals Duisburg (53 Prozent). Die beeindruckendste Statistik ist aber immer noch diese: Energie mutierte zum Marktwert-Crasher, ließ allein elf Teams hinter sich, die vor der Saison einen höheren Wert aufwiesen. Das ist Spitzenwert der Liga und mündete im verdienten Aufstieg.