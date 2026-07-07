Kein Cigerci-Ersatz! Cottbus sucht stattdessen einen "Hybrid-Spieler"

Cottbus - Das Kapitel Tolga Cigerci (34) ist nach fünf erfolgreichen Monaten Geschichte . Energie Cottbus fahndet auf seiner Position aber nicht nach einem Nachfolger, sondern nach einem "Hybrid-Spieler".

Cottbus sucht keinen direkten Cigerci-Ersatz, sondern einen anderen Spielertypen. © Julius Frick/dpa

Das Suchprofil, das Pele Wollitz (60) zum Trainingsstart ausgab, gilt zwei Wochen nach dem Cigerci-Abgang mehr denn je. Energies Trainer hatte damals durchblicken lassen: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir höchstwahrscheinlich auch einen dynamischen Sechser brauchen."

Schon damals konnte der aufmerksame Beobachter zwischen den Zeilen herauslesen: Energie will sich auf der Sechs anders aufstellen.

Während Cigerci den festen Dirigenten mimte, will Energie künftig mehr Flexibilität im Zentrum. Wollitz philosophierte: "Vielleicht kann das auch so ein 'Hybrid-Spieler' sein."

Wer Fragezeichen im Kopf hat, dem sei gesagt: Ein solcher Spielertyp pendelt zwischen zwei Positionen. In dem Fall sieht die Idee vor, dass sich der Akteur zwischen Innenverteidigung und defensivem Mittelfeld bewegen soll.

Der Vorteil: Energie könnte so im Aufbau und im Spiel gegen den Ball ohne Auswechslung und Systemumstellung schnell auf Situationen reagieren.