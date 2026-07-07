07.07.2026 06:30 Nach fünf Monaten - darum macht Cigerci mit Cottbus Schluss!

Nach fünf Monaten ist die Beziehung zwischen Energie Cottbus und Tolga Cigerci wieder beendet. TAG24 weiß, weshalb der Routinier mit Cottbus Schluss macht.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Nach fünf Monaten und zehn Spielen ist die Beziehung zwischen Energie Cottbus und Tolga Cigerci (34) wieder beendet. TAG24 weiß, weshalb der Routinier mit Cottbus Schluss macht.

Die lange so innige Beziehung zwischen Tolga Cigerci (34, l.) und Pele Wollitz (60) war in den jüngsten Wochen überaus distanziert. © Frank Hammerschmidt/dpa "Du bist das Größte, was ich hier begleiten durfte. Vielen, vielen Dank dafür", hatte Trainer Pele Wollitz (60) einen Tag nach dem Aufstieg seinem Spieler den roten Teppich ausgerollt. Worte, denen nur bedingt Taten folgten. Nach dem Urlaub Cigercis unterbreitete Energie dem Deutschtürken ein Angebot. Doch wie TAG24 erfuhr, soll Wollitz seinen Spieler in den zurückliegenden fünf Wochen nur einmal angerufen haben. Dies soll auf Spielerseite für mächtig Verstimmung gesorgt haben. Energie Cottbus Viel Arbeit für Wollitz: Energies Motor stottert gegen Altglienicke gewaltig Regen Kontakt hielt Cottbus vor allem mit Cigerci-Berater Kadir Özdogan und tütete in der Zwischenzeit einen Neuen nach dem nächsten ein. Beim Spieler soll so der Eindruck entstanden sein, dass er keine hohe Wichtigkeit genieße. Dabei hatte Cigerci auf der Aufstiegsfeier auf die Frage zu einem Verblieb bei Niederlausitz Aktuell durchgucken lassen: "Wenn der Präsi und der Trainer das so sagen, dann wird es wahrscheinlich so sein. Ja."

Tolga Cigerci erfüllt Aufstiegsauftrag bei Energie Cottbus an der Seite von Bruder Tolcay Cigerci

Bild mit Symbolcharakter: Tolga (ob.) verhalf Bruder Tolcay und Energie maßgeblich zum Aufstieg. © Julius Frick/dpa Ein klares Bekenntnis war das nicht. Wie auch - seine Zukunft war zu dem Zeitpunkt nicht konkret besprochen worden. Vielmehr war es im Zuge der Aufstiegseuphorie eine sozial gezwungene Antwort. Cigerci konnte schlecht vor feiernder Meute Nein sagen. Deshalb schlug die Abgangsmeldung des im Winter heiß ersehnten und am Saisonende gefeierten Helden am Montag ein wie eine Bombe. Viele Energie-Fans waren fest von einem Verbleib ausgegangen. Nach langem Hickhack hatte der 34-Jährige am Deadline Day einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Sein Ziel und die Erwartung des Vereins waren klar: Den Aufstieg schaffen. Energie Cottbus Cottbus' Probekeeper überzeugt - doch bekommt Pollersbeck einen Vertrag? Cigerci sagt: "Die halbe Saison in Cottbus an der Seite meines Bruders war etwas ganz Besonderes & mit dem gemeinsamen Aufstieg haben wir uns einen Traum erfüllt." Der frühere Bundesliga-Star soll sich im Klub und im gemeinsamen Umfeld mit Bruder Tolcay (31) pudelwohl gefühlt haben. Der Sechser kam in der Rückrunde vor allem als Gamechanger von der Bank, nahm nach seinen Einwechslungen die Rolle als Dirigent ein. Energie kassierte mit dem älteren Cigerci-Bruder auf dem Platz kein Gegentor. Außerdem schoss Tolga gegen Wiesbaden den Siegtreffer, bereitete jenen in Aue per Kopfball vor. Den Aufstiegsauftrag hat er erfüllt.

Energie Cottbus und Tolga Cigerci kamen nach dem Aufstieg nicht mehr auf einen Nenner