Energie-Cottbus-Blog: Spieltermin klar - dann startet der FCE in die 2. Liga

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Energie-Cottbus-Blog: Mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 startet Energie Cottbus in die 2. Liga. Der Spieltermin wurde auf Sonntag, den 9. August angesetzt.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Seit über einer Woche schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung. In den ersten beiden Bewährungsproben gegen die Regionalligisten Altglienicke (1:1) und Herthas U23 (3:1) klemmte noch ein wenig die Säge.

Der nächste Test steht am 11. Juli gegen den Halleschen FC (in Finsterwalde, 13 Uhr) an, ehe es im Anschluss ins Trainingslager geht.

In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

7. Juli, 11.05 Uhr: Spieltermin klar - Cottbus startet an einem Sonntag in die 2. Liga

Mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 startet Energie Cottbus in die 2. Liga. Das war schon klar. Jetzt wurde auch der Spieltermin bekannt: Der FCE bestreitet sein Auftaktspiel am Sonntag, dem 9. August (13.30 Uhr).

Auch am 2. Spieltag ist Energie am Sonntag um 13.30 Uhr gefordert. Dann geht es zu Arminia Bielefeld. Die weiteren Spieltermine bis zur langen Länderspielpause im September sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Am 9. August hat das Warten ein Ende - dann starten Wollitz und Cottbus endlich in die 2. Liga.
Am 9. August hat das Warten ein Ende - dann starten Wollitz und Cottbus endlich in die 2. Liga.  © Jens Niering/dpa

6. Juli, 10 Uhr: FCE muss vor dem Trainingslager richtig ranklotzen

Nach dem freien Sonntag geht es rein in die Woche vor dem Trainingslager: Energie trainiert ausnahmslos täglich um 11 Uhr im Eliaspark oder in der Parzellenstraße. Dienstag gibt es eine Doppeleinheit, um 16 Uhr wird zusätzlich im Kraftraum geackert.

Am Samstag folgt der Test gegen den Halleschen FC in Finsterwalde, wohl über zweimal 60 Minuten. Sämtliche Sitzplätze für die Partie sind bereits ausverkauft, Stehplatztickets gibt es noch.

Insgesamt sind dies knackige sieben Einheiten, ehe es nach dem HFC-Test Samstagnachmittag mit dem Bus nach Oberndorf ins österreichische Tirol weitergeht.

4. Juli, 15.52 Uhr: Abpfiff! Energie Cottbus bezwingt Hertha II

Nun ist Schluss! Der FCE entscheidet das Testspiel gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC an diesem Samstagnachmittag mit 3:1 (0:1) für sich.

Die Lausitzer spielten dabei zwei unterschiedliche Halbzeiten. Zur Pause stand nach dem Treffer von Traore (42. Minute) ein Rückstand, im zweiten Durchgang folgte jedoch eine deutliche Leistungssteigerung, die Boziaris (53.), Rorig (82.) und Hannemann (87.) mit ihren Treffern in einen Sieg ummünzten.

4. Juli, 15.48 Uhr: Hannemann schraubt FCE-Führung nach oben

Cottbus' Hannemann stellt mit einem Schuss von der Sechzehnerlinie auf 3:1 (87. Minute).

Der Stadionsprecher nennt jedoch Bittencourt als Torschützen. Ein Fehler, der den Besten passieren kann.

4. Juli, 15.44 Uhr: Rorig-Traumtor zur Führung

Was für ein Ding in der 82. Minute!

Aus etwa 17 Metern zentraler Position übernimmt Cottbus' Rorig den Freistoß, setzt das Leder mit viel, viel Gefühl ins linke obere Eck zur 2:1-Führung. Traumtor-Alarm in Peitz.

4. Juli, 15.12 Uhr: Boziaris trifft für Energie Cottbus

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelingt Energie der Ausgleich!

Bittencourt setzt Boziaris perfekt ein, der in die Box einläuft, ruhig bleibt und den Ball ganz entspannt über den herauskommenden Hertha-Keeper zum 1:1 chippt (53. Minute).

4. Juli, 15.03 Uhr: Start der zweiten Hälfte

Die 15-minütige Pause ist vorüber.

FCE-Chefcoach Wollitz wechselt personell zur Pause nahezu komplett durch, schickt ein komplett frisches Team in die zweite Hälfte.

Cottbus' Julian Guttau (26, hinten) lief im ersten Durchgang für Team eins auf.
Cottbus' Julian Guttau (26, hinten) lief im ersten Durchgang für Team eins auf.  © IMAGO / Fotostand

4. Juli, 14.49 Uhr: Energie Cottbus liegt zur Pause zurück

So hatte man sich das aus Sicht der Lausitzer bestimmt nicht vorgestellt.

Zur Pause liegt der FCE im Test gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC mit 0:1 hinten, obwohl sich die Partie im ersten Durchgang arm an Chancen gezeigt hatte.

Bis dahin ließen die Lausitzer nur wenig zu, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Berlins Traore in der 41. Minute zu, bestrafte dabei das zu passive Verteidigen der Cottbuser.

4. Juli, 14.02 Uhr: Anpfiff in Peitz

Los geht's!

Der Ball rollt. Für Cottbus geht es im ersten Durchgang von links nach rechts.

4. Juli, 13.45 Uhr: Energie Cottbus startet in nächstes Testspiel

Nur wenige Stunden nach dem Unentschieden gegen Altglienicke startet schon das nächste Testspiel von Energie Cottbus. Um 14 Uhr geht es gegen die U23 von Hertha BSC.

Dabei setzt Pele Wollitz auf dieses Team: Lotka - Hofmann, Manu, Campulka, Zaydan - Reschke, Pelivan - Butler, Kinsombi, Guttau - Tattermusch.

Hertha-Trainer Rejhan Hasanovic schickt diese elf Spieler auf den Platz: Ozkani - Sherwood, Adelenu, Gashi, Brekalo - Ngwa, Schößler, Ben-Hatira - Kannewurf, Akoto, Traoré.

Titelfoto: Jens Niering/dpa

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