Keiner bemerkte es: Cottbus-Neuzugang ist gar nicht im Trainingslager!

Oberndorf in Tirol (Österreich)/Cottbus - Seit zwei Tagen weilt Energie Cottbus im Trainingslager in Österreich, doch einer fehlt entgegen aller Annahmen: Neuzugang Fousseny Doumbia (21) hat sich verletzt und ist gar nicht mit gereist!

Newcomer Fousseny Doumbia (21) galt bisher als Entdeckung der Vorbereitung. © IMAGO / Fotostand

Das Unglück sei nach Vereinsangaben im Testspiel gegen die Bubis von Hertha BSC (3:1) passiert. Das war am 4. Juli. So richtig bekam die breite Öffentlichkeit davon gar keinen Wind.

Doumbia fehlte auf jeden Fall schon in der Vorwoche im Training. Am Freitagabend erreichte TAG24 ein Bild vom lädierten Verteidiger, wie er mit einem voluminösen Schuh bei einer Autogrammstunde in Cottbus weilte.

Zu dem Zeitpunkt gab es öffentlich gar keine Kenntnis über eine Verletzung. Sogleich gingen die Spekulationen los, Doumbia könnte sich die Achillessehne gerissen oder den Fuß gebrochen haben.

Energie klärte am Montag gegenüber TAG24 den Fall auf.

Die Rede ist von einer Kapselverletzung am Zeh, die ein gegen den Ball treten überaus schmerzhaft macht. Der Fuß müsse absolut ruhig gestellt werden, nur zum Schlafen dürfte Doumbia den Spezialschuh ausziehen.