13.07.2026 13:00 Energie Cottbus im Trainingslager: Sturm-Hoffnung muss Training verletzt abbrechen

Nach gut einer Stunde gibt es im Training einen kleinen Schockmoment: In einer Spielform verdreht sich Sturm-Hoffnung Lucas Copado in einem Zweikampf das Knie.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Los ging es am Samstagnachmittag unmittelbar nach dem Test gegen den Halleschen FC (2:0 bei Spielabbruch). Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testet der FCE unter anderem gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (15. Juli, 17 Uhr, Leogang). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

13. Juli, 13 Uhr: Kleiner Schreckmoment - Lucas Copado muss Training verletzt abbrechen

Nach gut einer Stunde gibt es im Training einen kleinen Schreckmoment: In einer größeren Spielform verdreht sich Sturm-Hoffnung Lucas Copado in einem Zweikampf das Knie, humpelt sofort zur Seitenauslinie und sinkt zu Boden. Die Physios verarzten ihn umgehend mit einer elastischen Bandage. Für Copado ist heute das Training beendet, das ist zunächst eine Vorsichtsmaßnahme. Danach geht mit Torabschlüssen nach Flanken im 2-gegen-2 im Strafraum weiter. Thema ist einmal das Einlaufverhalten und zugleich die Boxverteidigung. Ted Tattermusch trifft nach etwas Anlaufzeit mehrfach.

Lucas Copado (l.) muss verletzt das Training abbrechen. © TAG24/Lukas Schulze

Vorausgegangen war eine größere Spielform, in der es um die Restverteidigung und Konterspiel ging. © TAG24/Lukas Schulze

Danach wird mittels Flugbällen auf die Außen die Flanke vorbereitet. © TAG24/Lukas Schulze

Dann wird eingelaufen ... © TAG24/Lukas Schulze

... und der Abschluss in 2-gegen-2-Duellen gesucht. © TAG24/Lukas Schulze

13. Juli, 11.40 Uhr: Erstes Platztraining vor Bergkulisse und mit Axel Borgmann und Tolcay Cigerci

Das erste Platztraining in Österreich läuft vor malerischer Bergkulisse und in praller Sonne bei 27 Grad. Heute wird der heißeste Tag der Woche mit Spitzenwerten von bis zu 30 Grad erwartet. Den steilen Weg zum auf einer Anhöhe gelegenen Trainingsplatz strampelte Jonas Hofmann als wohl einziger Akteur den Berg zum Trainingsplatz größtenteils ohne E-Bike-Antrieb hoch. Nach kurzer Ansprache startete eine intensive Aktivierung, ehe es mit Passübungen und Schnellkraft weiterging. Jetzt ist in einer Spielform auf einem Feld 35x35 Meter gut Tempo drin. Auf dem Platz tummeln sich 23 Feldspieler, darunter auch endlich wieder die lange angeschlagenen Axel Borgmann und Tolcay Cigerci, die als Anspieler eingebunden werden. Zweikämpfe sollen sie noch meiden. Die drei Keeper trainieren in ihrer eigenen Gruppe.

Die muskuläre Erwärmung hat begonnen. © TAG24/Lukas Schulze

Auch an der Schnellkraft wurde mit Partner und Band gearbeitet. © TAG24/Lukas Schulze

Vor Bergkulisse läuft die erste intensivere Spielform des Trainingslagers. © TAG24/Lukas Schulze

12. Juli, 18.15 Uhr: Fahrrad fahren statt Fußball zur Ankunft am Regenerationstag

Der erste Tag im Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen und stand nach achtstündiger Busfahrt und schweißtreibendem Testspiel vom Vortag ganz im Zeichen der Regeneration. Am Vormittag erkundete das Team die Gegend und radelte auf E-Bikes zum Trainingsplatz, der auf der anderen Seite des Dorfes auf einem Hügel liegt. Am Nachmittag qualmten die Köpfe in verschiedenen Workshops. Richtig in die Vollen geht es ab Montag, dann erstmals auf dem grünen Rasen.

Ausblick vom Parkplatz des Hotels Penzinghof auf das Bergmassiv. © TAG24/Lukas Schulze

Suchbild: Während sich TAG24 in einem Lokal eingenistet hat, drehen zwei Energie-Profis eine kleine Radtour zum Abend. © TAG24/Lukas Schulze

12. Juli, 7 Uhr: Reisekader von Energie Cottbus ohne Julian Pollersbeck und Leon Guwara

Kurz vor der Abfahrt am Samstag gab Energie den Reisekader bekannt. Große Überraschung: In Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30) fehlen beide Testspieler, denen sportlich gute Chancen auf einen Vertrag eingeräumt wurden.

Der Energie-Bus ist am Hotel in Österreich angekommen. © privat

12. Juli, 6 Uhr: Energie Cottbus ist mitten in der Nacht im Trainingslager angekommen