Stuttgart, Paderborn und Cottbus planen Deutschlands irrstes Torwart-Roulette
Stuttgart/Paderborn/Cottbus - Kommt es zwischen Schwaben, Paderborn und Lausitz bald zum irrsten Torwart-Roulette des deutschen Fußballs?
Während der Wechsel von Cottbus-Keeper Marius Funk (30) zum VfB Stuttgart perfekt ist, könnte es deren Torwart-Juwel Florian Hellstern (18) zu Energie Cottbus ziehen.
Nach Informationen der Lausitzer Rundschau hat der Zweitliga-Aufsteiger sein Interesse am deutschen U19-Nationalkeeper hinterlegt. Im Gespräch ist eine Leihe, damit Hellstern nach einer starken Debütsaison in der 3. Liga (26 Einsätze) seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann.
Die Cottbuser Idee: Funk zum VfB, Hellstern zum FCE!
VfB Stuttgarts Torwart-Juwel Florian Hellstern soll verliehen werden
So charmant wie dieser Torwart-Tausch scheint, ist er nicht. Die Zukunft Hellsterns hängt vielmehr an der Torwart-Planung der VfB-Profis. Am Mittwoch verabschiedeten die Cannstatter Alexander Nübel (29) nach drei Jahren zu Bayern München.
Wer sein Nachfolger im VfB-Tor wird, soll nach TAG24-Informationen am Donnerstag in einer Elefantenrunde diskutiert werden. Heißester Kandidat: Dennis Seimen (20), der als VfB-Leihspieler mit dem SC Paderborn am Montag in die Bundesliga aufstieg.
Doch ist der Youngster bereit, direkt aus der 2. Bundesliga in die Champions League durchzustarten? Diese Frage gilt es zu beantworten. Ein Modell ist deshalb, Seimen eine weitere Saison an Paderborn auszuleihen.
Als Konstante in dem wilden Roulette-Spiel gilt Stuttgarts Fabian Bredlow (31), der als Nummer zwei gesetzt gilt. Dahinter könnte sich Marius Funk einreihen.
SC Paderborns Leihtorhüter Dennis Seimen ist das Zünglein an der Waage
Was das mit Hellstern zu tun hat? Der Newcomer wird in Paderborn als logischer Seimen-Ersatz betrachtet.
Mit anderen Worten: Energie ist in der Personalie Hellstern von der Stuttgarter (und Paderborner) Entscheidung abhängig, hofft auf einen Domino-Effekt.
Und dann wäre da noch Markus Schubert (27). Der Vertrag des gebürtigen Freibergers (bei Dresden) läuft in Paderborn am Saisonende aus.
Wie TAG24 erfuhr, soll der Ex-Dynamo aber kein wackliger Baustein der Domino-Reihe sein, sondern kurz vor einer Vertragsverlängerung beim Bundesliga-Aufsteiger stehen.
Titelfoto: bildmontage: IMAGO / Sportfoto Rudel; Swen Pförtner/dpa; Julius Frick/dpa