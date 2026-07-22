Cottbus will Klarheit: Vertrags-Entscheidung um fast vergessenen Profi steht bevor

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Cottbus-Trainer Pele Wollitz fordert weitere Verstärkung, die nächste Vertrags-Entscheidung um den fast vergessenen Leon Guwara soll diese Woche fallen.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Der Transfer von Kevin Kratzsch (24) ist praktisch in Sack und Tüten, doch damit ist in Cottbus nicht Schluss: Pele Wollitz (61) fordert weitere Verstärkung, die nächste Vertrags-Entscheidung um einen fast vergessenen Profi soll zeitnah fallen.

Während die Verträge von Axel Borgmann (32, l.) und Justin Butler (25, M.) nach dem Aufstieg verlängert wurden, hängt Leon Guwara (30) in der Luft.
Während die Verträge von Axel Borgmann (32, l.) und Justin Butler (25, M.) nach dem Aufstieg verlängert wurden, hängt Leon Guwara (30) in der Luft.  © IMAGO / Fotostand

"Ich glaube, wir sollten uns nicht auf eine Zahl, sondern wir sollten uns wirklich auf Verstärkungen festlegen", bilanzierte Energies Trainer zum Abschluss des Trainingslagers.

Ein Akteur, der überraschend nicht mit ins Österreich-Camp reiste, war Aufstiegsheld Leon Guwara (30). Der Linksverteidiger fehlte aus nicht näher benannten "persönlichen Gründen". Kann er nichtsdestotrotz Energie in der 2. Liga helfen?

Fakt ist, dass Guwara bis zu seiner Verletzung Anfang Februar zum absoluten Stammpersonal und den Leistungsträgern (15 Ligapartien, zwei Vorlagen) zählte.

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Allerdings setzten den gebürtigen Kölner - wie so oft in seiner Karriere - zwei komplizierte Verletzungen im Saisonverlauf lange außer Gefecht. In der Vorbereitung wirkte Guwara in den ersten fünf Testspielen mit, fehlte ab dem Halle-Test gänzlich. Wie geht es mit ihm weiter?

Wollitz: "Ich gehe davon aus, dass er seine persönlichen Dinge klären konnte, das ist immer das Wichtigste, und dass er am Dienstag dann ins Training einsteigt und wir eine schnellstmögliche Entscheidung treffen."

Leon Guwara trägt die Haare heute kürzer. Und künftig welches Trikot?
Leon Guwara trägt die Haare heute kürzer. Und künftig welches Trikot?  © Frank Hammerschmidt/dpa

Eine Tendenz um seine Zukunft? Völlig offen.

Zum Vorbereitungsstart vor knapp vier Wochen schwärmte Wollitz überschwänglich: "Ich halte ihn für den spannendsten, wenn nicht sogar überdurchschnittlichsten linken Verteidiger, auch in der 2. Liga. Aber da brauchen wir eine Gesundheit."

Im Trainingslager betonte Wollitz dann mehrfach, auf beiden Außenverteidigerpositionen "Ausschau zu halten".

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Auch Guwara hatte in den vergangenen Wochen Zeit, den Markt zu sondieren. Gut möglich, dass mindestens eine Partei eine interessante Alternative in der Hinterhand hat.

Auf eine exakte Zahl an weiteren Spielern will sich Wollitz nicht festnageln lassen: "Wenn es dann drei, vier, fünf sind und wenn da auch ein bisschen Risiko behaftet ist, was das Finanzielle betrifft, kann ich das dem Klub nur empfehlen."

Titelfoto: IMAGO / Fotostand

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