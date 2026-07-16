Nach Alarm-Schlag: Diese Energie-Profis machen Wollitz Mut
Oberndorf in Tirol (Österreich) - Die Test-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) hat bei Energie Cottbus mächtig Staub aufgewirbelt. Pele Wollitz (60) wählte nach Abpfiff eine für ein Vorbereitungsspiel ungewohnt schonungslose Analyse, ging auch mit Einzelspielern hart ins Gericht.
"Die Abläufe oder die Abstände passen nicht so, weil die Ankerspieler von der letzten Saison haben nicht so diese Form und deswegen haben wir auch nicht diesen Rhythmus. Ich finde, dass King [Manu, Anm. d. Red.] und Luki [Michelbrink, Anm. d. Red.] ein bisschen Probleme haben, in ihrer Art, in ihrer Sicherheit zu spielen", so der Energie-Trainer.
Neuzugang Christian Kinsombi (26) trage laut Wollitz "einen Rucksack mit Steinen" herum. Anderen Spielern seien, "wenn es ums Tempo geht, die Grenzen aufgezeigt" worden.
Auch Jungkeeper Malte Wilke (19) hatte mit Fehlpässen im Spielaufbau seine Aktie an der allgemeinen Verunsicherung, während bei Stürmer Ted Tattermusch (25) die Torflaute gegen den tschechischen Erstligisten anhielt.
Wollitz: "Da muss man einfach sagen, ich weiß nicht, wie viele Chancen ich dem jetzt über ein Jahr gegeben habe, und wir haben null Tore. Und das ist auch eine Realität, wo wir dann einfach auch nicht mehr die Augen verschließen dürfen."
Deshalb forderte der erfahrene Trainer einmal mehr Verstärkungen: "Wir brauchen jetzt Spieler, die das Niveau erhöhen. [...] In der 3. Liga konnten wir das eine oder andere mit unserem intensiven Fußball kaschieren und die Gegner damit nerven. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Gegner in der 2. Bundesliga damit allein nicht mehr nerven werden. Sie haben einfach mehr Klasse, mehr Routine und mehr Abgezocktheit."
Julian Guttau, Ryan Malone und Jannis Zaydan waren Lichtblicke bei Energie Cottbus gegen Boleslav
Neben fehlender Form und mangelnder Qualität gab es aber auch Lichtblicke: "Guttau ist heute in der zweiten Halbzeit reingekommen und hat für mich richtig gut gespielt", stellte Wollitz heraus.
Die Aktionen des offensiven Mittelspielers hatten ordentlich Zug, so bereitete der 26-Jährige auch den 2:3-Anschlusstreffer durch den im Sturm aufgebotenen Ryan Malone (33) vor.
Viele Beobachter rieben sich zwecks seiner Position zunächst die Augen. Wollitz setzte in seinem Fall genau die Maßgabe um, für die der wuchtige US-Boy verpflichtet wurde.
Und dann war da noch Youngster Hasan Jannis Zaydan (19), der in der ersten Hälfte im Zusammenspiel mit Justin Butler (25) über die linke Seite mächtig Dampf machte.
"Diese Unbekümmertheit hat er. Die mögen wir auch. [...] Fakt ist aber auch, dass im Nachwuchs nicht der Fußball so gespielt worden ist, wie wir das gerne gehabt hätten. [...] Aber er versucht das jetzt aufzuarbeiten, aufgrund dessen, dass er frech ist und alles raushaut. Und deswegen ist er so eine positive Überraschung", hatte Wollitz auch Lob parat.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer