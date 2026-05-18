Cottbus im Rausch, doch jetzt kommt der Kater: Zwei Aufstiegshelden gehen, zwei bleiben

Cottbus - Die Lausitz im Feiermodus! Nach Platzsturm in Regensburg und Rastplatz-Party in Bayern folgte am Sonntag für Energie Cottbus der Empfang vor der Stadthalle. Mitten in den Partyrausch mischten sich neben zwei Zusagen für die 2. Bundesliga aber auch Enttäuschungen.

So wurde Cottbus nach der Rückkehr aus Regensburg am frühen Sonntagmorgen empfangen. Am Nachmittag ging es weiter. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Positivnachrichten zuerst: Kapitän Axel Borgmann (31) bleibt bis 2028 an Bord, das verkündete Trainer Pele Wollitz (60) auf der Bühne vor den jubelnden Fans.

Borgmann bestritt in Regensburg sein 200. Pflichtspiel für Energie, ist in der ewigen Statistik aller Akteure auf Rang neun geklettert. Sein Arbeitspapier hätte sich dank des Aufstiegs ohnehin verlängert, der Verein setzte noch einen drauf.

Damit nicht genug, denn auch Tolga Cigerci (34) soll bleiben. Zunächst schmeichelte Wollitz ihm öffentlich: "Du bist das Größte, was ich je begleiten durfte. Vielen, vielen Dank dafür."

Dann sprach Präsident Sebastian Lemke (42) den Wunsch aller aus: "Wir würden uns freuen, wenn du mit uns in die 2. Liga gehst und noch ein Jahr verlängerst."

Der ältere Cigerci-Bruder zeigte sich sichtlich gerührt und bedankte bei allen für die wundersame Reise. Aber nimmt er das Angebot an? Bei Niederlausitz Aktuell ließ sich der Ex-Bundesliga-Star weichklopfen:

"Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich hätte es jetzt auch nicht erwartet gehabt an so einem Tag. [...] Wenn der Präsi und der Trainer das so sagen, dann wird es wahrscheinlich so sein. JA!"