Neuer Sportminister in Brandenburg: Bekommt Cottbus jetzt das Geld fürs Stadion?

Cottbus - Wann findet diese Never Ending Story ein Happy End? Energie Cottbus wartet seit über einem Jahr auf die zugesagten zwei Millionen Euro Förderung für das LEAG Energie Stadion. Kommt mit dem Regierungswechsel in Brandenburg neuer Wind in die Sache?

Im LEAG Energie Stadion soll - bei sportlicher Qualifikation - kommende Saison 2. Liga gespielt werden. © Julius Frick/dpa

Am Montag unterzeichneten SPD und CDU den Koalitionsvertrag, am heutigen Mittwoch folgt die erste konstituierende Kabinettssitzung.

Nach der Vereidigung wird feststehen: Brandenburg bekommt einen neuen Minister für Bildung, Jugend und Sport. Und damit einen neuen Ansprechpartner für sämtliche Belange rund um die ausgelobte Stadionförderung.

Diesen Posten hatte bis dato Steffen Freiberg (44, SPD) inne, über den sich Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) vor wenigen Wochen echauffierte:

"Der Sportminister, oder wie der sich nennen mag, der sagt: 'Ich war noch nicht mal im Stadion.' Das ist noch peinlicher, welche Aufgabe hat der?"

Spätestens in diesem Moment wurde allen Außenstehenden klar: Die Fronten zwischen Cottbus und der Landesregierung in Potsdam sind verhärtet.