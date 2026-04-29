Winter-Leihgabe könnte Cottbus' erste Sommer-Verstärkung werden

Lübeck/Cottbus - Dieser Transfer könnte auf Umwegen Früchte tragen! Anfang Januar verpflichtete Energie Cottbus Gianluca Pelzer (19), um ihn wenige Wochen später zum VfB Lübeck weiterzuverleihen . Im Sommer kehrt Pelzer als Derbysieger zurück. Und als Verstärkung?

Energie-Leihgabe Gianluca Pelzer (19) hat sich beim VfB Lübeck einen Stammplatz erarbeitet. © IMAGO / Agentur 54 Grad

Mit 3:1 besiegte jüngst der VfB an der heimischen Lohmühle Stadtrivale Phönix. Als Abwehr-Organisator mittendrin: Gianluca Pelzer.

In der Hansestadt sollte der Sohn von Ex-Hansa-Kapitän Sebastian Pelzer (45) Spielpraxis und Erfahrungen sammeln - ein Plan, der aufzugehen scheint.

TAG24 wollte wissen, wie sich Energies Leihgabe schlägt und fragte den VfB Lübeck an. Dieser teilte im Namen von Trainer Guerino Capretti (44) freundlich mit:

"Gianluca hat sich bei uns in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Er bringt eine hohe Intensität, viel Laufbereitschaft und taktisches Verständnis mit, was ihm dabei hilft, sich auf Regionalliga-Niveau zu behaupten. Gerade in den letzten Wochen hat er sich mit konstanten Leistungen mehr und mehr Spielzeit verdient."

Eines dieser Spiele beobachtete Cottbus-Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) Ende März beim 4:0 in Schöningen.