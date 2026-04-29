Winter-Leihgabe könnte Cottbus' erste Sommer-Verstärkung werden
Lübeck/Cottbus - Dieser Transfer könnte auf Umwegen Früchte tragen! Anfang Januar verpflichtete Energie Cottbus Gianluca Pelzer (19), um ihn wenige Wochen später zum VfB Lübeck weiterzuverleihen. Im Sommer kehrt Pelzer als Derbysieger zurück. Und als Verstärkung?
Mit 3:1 besiegte jüngst der VfB an der heimischen Lohmühle Stadtrivale Phönix. Als Abwehr-Organisator mittendrin: Gianluca Pelzer.
In der Hansestadt sollte der Sohn von Ex-Hansa-Kapitän Sebastian Pelzer (45) Spielpraxis und Erfahrungen sammeln - ein Plan, der aufzugehen scheint.
TAG24 wollte wissen, wie sich Energies Leihgabe schlägt und fragte den VfB Lübeck an. Dieser teilte im Namen von Trainer Guerino Capretti (44) freundlich mit:
"Gianluca hat sich bei uns in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Er bringt eine hohe Intensität, viel Laufbereitschaft und taktisches Verständnis mit, was ihm dabei hilft, sich auf Regionalliga-Niveau zu behaupten. Gerade in den letzten Wochen hat er sich mit konstanten Leistungen mehr und mehr Spielzeit verdient."
Eines dieser Spiele beobachtete Cottbus-Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) Ende März beim 4:0 in Schöningen.
Gianluca Pelzer entwickelt sich gut beim VfB Lübeck und könnte als gereifter Spieler zurückkehren
Insgesamt acht Pflichtpartien hat Pelzer für den VfB bestritten, sieben davon in der Regionalliga Nord.
Capretti führt aus: "Trotz seines jungen Alters entwickelt er sich zu einem wichtigen und zuverlässigen Bestandteil unserer Innenverteidigung, worüber wir sehr froh sind. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art passt er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unser Team und wir sind froh, dass er bei uns ist. Im Derby hat man gesehen, dass er auch in besonderen Spielen Verantwortung übernehmen kann. Für einen jungen Spieler ist das ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung."
Während Pelzer in der Hinrunde auf der Tribüne von Hoffenheims U23 versauerte, könnte es über den Umweg Lübeck bald mit Profifußball klappen.
Das Modell mit einer Zwischenleihe fruchtete schon bei Can Moustfa (21). Der Flügelstürmer verdiente sich bei Rot Weiss Ahlen (Oberliga Westfalen) seine ersten Sporen als Herrenspieler und etablierte sich diese Serie in Cottbus als Rotationsspieler.
Gut möglich, dass ab Sommer ein gereifter Gianluca Pelzer einen der mindestens zwei frei werdenden Kaderplätze in Energies Innenverteidigung einnimmt.
Titelfoto: IMAGO / Agentur 54 Grad