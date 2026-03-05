Noch gibt's Tickets: Cottbus wirbt mit Krauß für Rostock-Vorverkauf
Cottbus - Wie wird Rückkehrer Maximilian Krauß (29) in seinem alten Arbeitsplatz empfangen? Am Samstag kehrt der Ex-Energieler mit seinem neuen Verein Hansa Rostock zum ersten Mal nach Cottbus zurück. Sein Ex-Arbeitgeber kann sich eine Spitze im Vorfeld nicht verkneifen.
Als die Lausitzer den Vorverkauf gegen die Kogge ankündigten, ist ein Bild mit einem enttäuschten Krauß im Rostock-Trikot zu sehen. Rechts neben ihm jubelt eine Traube der Cottbus-Profis.
Die Bilder stammen aus dem Hinspiel, als Energie an der Ostsee mit 3:1 die Oberhand behielt und Hansa in der Tabelle davonzog.
Gut fünf Monate später hat sich das Bild nicht verändert: Energie thront weiterhin in der Tabelle klar vor Hansa und Maximilian Krauß hat mit seinem Wechsel zumindest sportlich keinen Fortschritt gemacht.
Immerhin avancierte der Tempodribbler zuletzt zum Wegbereiter des 3:2-Erfolgs daheim gegen Essen und am Mittwoch zum Schlusstorschützen des 3:1-Sieges bei Havelse.
Dennoch: Krauß hat in Rostocks Spiel bisher nicht die Bedeutung, die er in Cottbus unter Wollitz hatte. Dabei war ein Teilziel des Seitenwechsels, dass Krauß in Rostock von der Jokerrolle wegkommt. Bisher kam Krauß in knapp der Hälfte der Spiele von der Bank. Und am Samstag?
Energie Cottbus verkauft letzte Tickets personalisiert und will Fan-Invasion Hansa Rostocks verhindern
Klar ist: Das Wiedersehen wird in Cottbus ein heißer Tanz, Pfiffe für Krauß sind nahezu vorprogrammiert.
Noch gibt es wenige Restkarten für den Heimbereich, 18.000 Karten sind schon weg. Der Rostock-Block ist längst ausverkauft, das Spiel aufgrund Sicherheitspuffer auf gut 19.000 Tickets beschränkt.
Energies Ticketmanagerin Antje Mitula sagt: "Es ist aber so, dass wir keinen freien Verkauf anbieten werden. Das hat in Absprache mit unseren Netzwerkpartnern für dieses Spiel schlichtweg sicherheitsrelevante Hintergründe. Wir möchten nicht, dass sich Fans des F.C. Hansa Rostock in Heimbereiche einkaufen, was online leicht möglich wäre."
Eine letzte Möglichkeit für Energie-Anhänger gibt es im personalisierten Verkauf (mit Ausweisdokument) am Donnerstag im FAN.SHOP.CAFÉ am LEAG Energie Stadion (13 bis 18 Uhr) sowie im Zwei \\ Store (Straße der Jugend 114, 12 bis 18 Uhr).
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning