Noch gibt's Tickets: Cottbus wirbt mit Krauß für Rostock-Vorverkauf

Cottbus - Wie wird Rückkehrer Maximilian Krauß (29) in seinem alten Arbeitsplatz empfangen? Am Samstag kehrt der Ex-Energieler mit seinem neuen Verein Hansa Rostock zum ersten Mal nach Cottbus zurück. Sein Ex-Arbeitgeber kann sich eine Spitze im Vorfeld nicht verkneifen.

Ex-Energieler Maximilian Krauß (29) wird am Samstag bei seiner Cottbus-Rückkehr natürlich im Fokus stehen. © IMAGO / Andy Bünning

Als die Lausitzer den Vorverkauf gegen die Kogge ankündigten, ist ein Bild mit einem enttäuschten Krauß im Rostock-Trikot zu sehen. Rechts neben ihm jubelt eine Traube der Cottbus-Profis.

Die Bilder stammen aus dem Hinspiel, als Energie an der Ostsee mit 3:1 die Oberhand behielt und Hansa in der Tabelle davonzog.

Gut fünf Monate später hat sich das Bild nicht verändert: Energie thront weiterhin in der Tabelle klar vor Hansa und Maximilian Krauß hat mit seinem Wechsel zumindest sportlich keinen Fortschritt gemacht.

Immerhin avancierte der Tempodribbler zuletzt zum Wegbereiter des 3:2-Erfolgs daheim gegen Essen und am Mittwoch zum Schlusstorschützen des 3:1-Sieges bei Havelse.

Dennoch: Krauß hat in Rostocks Spiel bisher nicht die Bedeutung, die er in Cottbus unter Wollitz hatte. Dabei war ein Teilziel des Seitenwechsels, dass Krauß in Rostock von der Jokerrolle wegkommt. Bisher kam Krauß in knapp der Hälfte der Spiele von der Bank. Und am Samstag?