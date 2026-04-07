Partystimmung auf den Dienstag! Cottbus lässt gegen Löwen die Muskeln spielen
Cottbus - Prächtige Stimmung in der Lausitz auf den Dienstagabend: Energie Cottbus kann vor voller Hütte im Flutlicht-Kracher gegen 1860 München einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen. Nach 70 Minuten stehen alle Uhren voll auf Heimsieg - Energie führt mit 3:0.
Energie startete mit den Fans im Rücken und ohne Veränderungen zum Havelse-Sieg, die Löwen mit dem Wissen, dass dies ihre letzte Aufstiegschance sein könnte.
Die erste Gelegenheit hatte Energie, doch Jannis Boziaris' Schuss wurde geblockt (16.). Die Hausherren erarbeiteten sich in der Folge ein Übergewicht und spielten erneut Boziaris frei, der zentral aus elf Metern aber genau auf 1860-Keeper Thomas Dähne zielte.
Für die Löwen setzte Ex-Nationalspieler Kevin Volland den ersten Abschluss klar drüber (23.).
Energie wirkte zielstrebiger, Engelhardt hatte kurz darauf freie Bahn, doch sein Schüsschen geriet zu harmlos (28.). Eine Minute später machte es der Torjäger vom Dienst besser und nickte eine Boziaris-Flanke zur Führung ein (29.). Das Stadion zum ersten Mal aus dem Häuschen!
Die Wollitz-Elf hatte jetzt richtig Spaß, Lukas Michelbrink wirbelte durch den Strafraum und legte scharf für Engelhardt auf, der drei Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten musste, das 2:0 (33.)!
Die ersten Fans schalteten in den Feiermodus, weil ihr Team entfesselt aufspielte. Tolcay Cigerci zirkelte einen Distanzschuss knapp am Gehäuse vorbei (42.), während Gäste-Stürmer Justin Steinkötter einen Abschluss weit drüber setzte (45.).
Cottbus ging mit Zwei-Tore-Führung und unter tosendem Applaus der Fans in die Pause.
Energie Cottbus kann 1860 München im Aufstiegskampf eliminieren
Alles deutete auf das dritte Cottbus Tor hin, bis die Löwen plötzlich vor dem FCE-Tor auftauchten - Energie klärte mit vereinten Kräften in einer Situation mehrfach vor und auf der Linie (53.).
Danach drückte beide Teams aufs Gaspedal, Engelhardt überlupfte den herausgeeilten Dähne nach Klärungsaktion, Faßmann rettete 1860 vor dem endgültigen K.O. (58.).
In Minute 66 gab es dann kein Halten mehr: Energie stürmte per Konter in Überzahl auf die eigene Nordwand, Borgmann legte quer auf Engelhardt, der mithilfe von Dähne sein drittes Tor markierte (66.).
Das Stadion steht spätestens jetzt Kopf. Und das muss es nicht gewesen sein, noch sind gut 20 Minuten auf die Uhr!
TAG24 bleibt für Euch live im LEAG Energie Stadion am Ball.
Erstmeldung: 20.01 Uhr, aktualisiert: 20.29 Uhr
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer