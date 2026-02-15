Prominente Namen auf Bank und Tribüne, doch Cottbus gegen Mannheim früh vorne

Cottbus - Prominente Namen auf der Bank und Tribüne bei Energie Cottbus - doch die Lausitzer gehen auch so im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim früh in Führung. Nach 45 Minuten steht es 1:0 .

Ex-Bundesliga-Star Tolga Cigerci (r.) steht erstmals im Cottbus-Kader, nimmt auf der Bank Platz. © IMAGO / Steffen Beyer

Wollitz startete mit Anderson Lucoqui links hinten für den verletzten Leon Guwara (Oberschenkel), Tolga Cigerci nahm auf der Auswechselbank Platz, Timmy Thiele auf der Pressetribüne.

Sie sahen die erste Gästechance durch Lohkemper, der einen Konter ans Außennetz abschloss (2.). Im Anschluss setzte sich Cottbus in Mannheims Hälfte fest, Rorig (7.) und Hannemann (9.) zielten zu ungenau.

Rorig machte es kurz darauf nach einem Mannheimer Ballverlust besser und markierte die frühe Führung der Gastgeber (10.).

Kurz darauf verlor Cottbus im Aufbau den Ball, Mannheims Abifade war frei durch, doch Funk parierte (12.). Nach einer Viertelstunde hätte es auch 1:1 stehen können.

Beide Teams gingen früh hohes Risiko, was Räume öffnete. Die nächste gute Chance hatte Cottbus' Moritz Hannemann, dessen Schuss knapp am Pfosten vorbeirauschte (30.). Kurz darauf hätte es klingeln müssen, aber sowohl Cigerci als auch Rorig brachten das Leder aus Nahdistanz nicht über die Linie (32.).

Auch Engelhardt überlegte frei vor Nijhuis zu lange (39.), weshalb es "nur" mit 1:0 in die Pause ging.