Cottbus' Kaderplaner erklärt bei TAG24 Blitz-Transfers am Deadline Day und zieht Resümee

Im Gespräch mit TAG24 zieht Cottbus' Kaderplaner Maniyel Nergiz ein Resümee der Wintertransfers und gibt einen Ausblick auf die Kadersituation der Restsaison.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Bevor das Transferfenster geschlossen hatte, schlug Energie Cottbus am Deadline Day zweimal zu. Im Gespräch mit TAG24 zieht Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) ein Resümee und gibt einen Ausblick auf die Kadersituation der Restsaison.

Cottbus' Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) zauberte am Deadline Day zwei Neue aus dem Hut. (Archivbild) © IMAGO / Matthias Koch TAG24: Maniyel, wie zufrieden seid Ihr mit der Transferperiode? Nergiz: "Das Wintertransferfenster ist immer schwierig. Unser Schwerpunkt war, im Defensivverbund was zu machen und Leaderqualitäten dazuzubekommen. Das ist uns mit den Verpflichtungen von Tolga Cigerci und Mladen Cvjetinovic gelungen, der trotz seines jungen Alters auch schon Führungsqualitäten nachgewiesen hat." TAG24: Was soll Cigerci der Mannschaft geben? Energie Cottbus Experte legt sich auf Cottbus als Aufsteiger fest - Wollitz sieht sich weiter als "Außenseiter" "Er ist als Ankerspieler vorgesehen, bringt eine große Aura und Ruhe mit. Ich glaube, er weiß, worauf er sich einlässt. Klar, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Aber wir bewerten Tolga nicht allein, wie viele Spielminuten er sammelt. Allein seine Präsenz ist Gold wert. Es geht um eine noch höhere Professionalität im Training, in der Kabine, um die Begleitung der jungen Spieler, den Umgang mit schwierigen Situationen. Er soll der Mannschaft Halt geben und seine Mitspieler besser machen." TAG24: Hättet Ihr Euch dennoch von ihm ein früheres Commitment gewünscht? "Ich hätte das für vermessen gehalten. Dass sich ein Spieler mit einer solchen Vita Optionen offen hält, ist absolut legitim. Auch von meiner Seite gilt ihm und seinem Berater allergrößte Wertschätzung, wie die letzten Stunden liefen."

Maniyel Nergiz war Co-Trainer von Mladen Cvjetinovic beim FC Ingolstadt

Die Leihe von Mladen Cvjetinovic (22) war ein Blitz-Transfer, bei dem die guten Verbindungen alter Tage halfen. © Steve Seiffert CBpx TAG24: Die Verpflichtungen bedeuten für junge Spieler wie King Manu, Nyamekye Awortwie-Grant oder Lukas Michelbrink gleichzeitig mehr Konkurrenz. "Ich würde nicht mal von Konkurrenzsituation sprechen. Ich behaupte, das ist sogar ein Vorteil gegenüber der vorherigen Saison. Wir werden nicht mit elf Spielern durch die Rückrunde kommen. Es wird Phasen im Spiel oder ganze Partien geben, wo wir andere Spielerprofile benötigen." TAG24: Wie lief der Transfer von Cvjetinovic und wie verhält sich das mit der Gehaltsbeteiligung?

Energie Cottbus Warum ist Torwart-Trainer Wittmann weg? Sein Aus in Cottbus gibt Rätsel auf "Für uns steht immer fest, dass wir nur Dinge machen, die in unseren Rahmen sind. Das gilt auch im Winter. Mladen kannte ich noch aus Ingolstadt, mit seinem Berater waren wir regelmäßig im Austausch. Dennoch war es ein Blitz-Transfer am letzten Tag, der schnell und harmonisch über die Bühne ging und bei dem sich alle Seiten aufeinander zubewegt haben. Über Vertragsinhalte sprechen wir natürlich grundsätzlich nicht, aber bei Leihen ist es oft eine Mischung, wobei der abgebende und der aufnehmende Verein jeweils einen Teil übernimmt." TAG24: Welche Rolle spielen eigentlich Bekanntschaften unter den Spielern wie im Fall Cvjetinovic?

"Ich finde, das hilft sehr. Insbesondere bei Defensivspielern untereinander. Ich wusste aus meiner Vergangenheit, dass Mladen sowohl zu Leon Guwara als auch zu Marius Funk ein gutes Verhältnis hat. Das war für uns ein Argument mehr." TAG24: Noch eine Frage außerhalb der Reihe: Im Januar gab es ein Meetup der Fußballszene in Lissabon, organisiert von TransferRoom. Warst du da auch anwesend? "In Lissabon war ich nicht, allerdings hab ich im zurückliegenden Jahr mehrere solcher Veranstaltungen besucht, die alle paar Monate stattfinden. Da sind nicht nur viele Berater vor Ort, sondern auch Vereinsverantwortliche. Der Austausch ist super, die Wege kurz, Kontakte können schnell geknüpft werden."