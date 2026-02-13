Neue Verbindlichkeiten beim Drittliga-Spitzenreiter! Deshalb macht Cottbus wieder Schulden

Cottbus - Der lang erwartete Jahresabschluss von Energie Cottbus ist mit drei Monaten Verzögerung da - und hat auf dem ersten Blick eine bitterböse Überraschung parat: Die langfristigen Verbindlichkeiten sind gestiegen.

Präsident Sebastian Lemke (42) musste den Mitgiedern im November 2024 verkünden, dass der Jahresabschluss noch nicht fertig sei. © IMAGO / Steffen Beyer

Dies teilte der Drittliga-Spitzenreiter in einer gesonderten Mail seinen Mitgliedern am Freitagnachmittag mit, die TAG24 vorliegt.

In dem Schreiben voller Zahlen werden gleich zwei Geschäftsjahre behandelt: Die Restsaison 2023/24 und die Saison 2024/25. Grund dafür ist die Umstellung der Bilanz von Kalenderjahr auf Spieljahr.

Demnach wurde die Rückrunde 2023/24 mit einem Fehlbetrag von 492.835,93 Euro abgeschlossen - trotz des Aufstiegs in die 3. Liga. Der Klub führt hierfür "signifikante Einnahmen" aus Sponsoring und Ticketing an, die in die erste Saisonhälfte fallen.

Allerdings rüstete Energie zugleich im Januar 2024 den Kader mit sechs namhaften Neuzugängen, damals als Regionalliga-Verein, auf - und erwirkte die Drittliga-Rückkehr.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betrugen 6,658 Millionen Euro - größtenteils gebunden an Darlehen von Kreditinstituten für den Stadionumbau und -erwerb.