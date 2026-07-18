RB Salzburg versucht es zu vertuschen: Hier steigt der Geheimtest gegen Cottbus
Waidring (Österreich) - Von diesem Test soll keiner etwas mitbekommen! Ganz verborgen in einem Tal steigt am Samstagnachmittag um 15 Uhr ein Leistungsvergleich zwischen RedBull Salzburg und Energie Cottbus. Noch nicht einmal Journalisten sind zu dem Geheimtest zugelassen. TAG24 hat den Spielort dennoch ausfindig gemacht.
Versteckt hinter einem Wäldchen deutet wenig auf ein Stadion hin, das sich offiziell Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena Waidring schimpft. Immerhin ist im Dorfkern ein Wegeschild mit dem Hinweis zum "Sportplatz" zu finden.
Wir brauchen etwas Geduld und Gespür, ehe eine Hinweistafel in einer Kurve verrät: Hier ist der Sportklub Waidring zu Hause.
Normalerweise spielen hier die Fußballer in der 1. Gebietsklasse Ost, das ist tiefster Amateurfußballs Österreichs. Die Anlage kommt jedoch deutlicher schmucker daher, als es die Spielklasse vermuten lässt.
Es gibt exakt zwei Zufahrten an der Vorderseite zum Gelände. Auf der einen Stirnseite steht das schicke Vereinsheim, auf der anderen erwartet den Kiebitz eine Menge Geröll.
Will RedBull Salzburg keinerlei Augenzeugen zulassen, wird es tatsächlich ein Leichtes sein, die Anlage abzuriegeln.
Ein Bach mit glasklarem Wasser grenzt an der Rückseite das Gelände vom Waldhang ab. Einen Blick von dort zu erhaschen - nahezu unmöglich.
Red Bull Salzburg vertuscht das Testspiel, kein Hinweis auf Vereinshomepage oder in sozialen Medien
Als wir an jenem Donnerstagabend den Rasentest machen, wirkt dieser ungewöhnlich gleichförmig. Ist das ein Hybridrasen?
Auf jeden Fall steht für uns fest: Für rein sportliche Testzwecke ist dieser Ort, abgesehen von den vielen Mücken, die vom Bach herüber schwirren, nahezu ideal. Keine Ablenkung, keine Störung, voller Fokus Fußball.
Na gut, das Bergmassiv und die weiten Wälder im Hintergrund ausgenommen. Doch das ist ja in Österreich keine Seltenheit.
"Der volle Fokus Fußball" soll übrigens auch von Red Bull ausgegangen sein, das bis heute den Spieltermin offiziell vertuscht, noch nicht einmal auf seiner Homepage angibt.
Energie Cottbus Ultras mit Kritik, auch Trainer Pele Wollitz legt den Finger in die Wunde
Fans sollen und werden wohl tatsächlich keine da sein. Die Cottbuser Ultragruppe Ultima Raka positioniert sich auf ihrer Seite klar: Nein zu Testspielen gegen Red Bull!
Selbst Energie-Trainer Pele Wollitz (60) gibt zu bedenken: "Erstmal ist es schön, dass wir kurzfristig dieses Spiel machen können. Was nicht so schön ist, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Ich finde, wir sollten in der heutigen Zeit es möglich machen, dass solche Spiele stattfinden können, ohne da irgendwelche Bilder zu sehen, die negativ sind."
Und da weder Medienvertreter noch eine Übertragung erwünscht sind, wird es zu großen Teilen ein Geheimnis bleiben, was tatsächlich in Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena Waidring passiert.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze