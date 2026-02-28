Energie Cottbus vor Verl-Hit: Entscheidet Cigerci selbst über seine Aufstellung?
Cottbus - Beginnt er oder kommt er wieder von der Bank? Top-Neuzugang Tolga Cigerci (33) könnte im Spitzenspiel gegen den SC Verl (Samstag, 16.30 Uhr) sein Startelf-Debüt für Energie Cottbus feiern - wenn er denn selbst das Go gibt.
Wie sein Trainer Pele Wollitz (60) nach dem Derbysieg in Aue (2:1) durchblicken ließ, hat Cigerci ein gehöriges Mitspracherecht bei der Aufstellung.
Wollitz kokettierte zuletzt damit, den älteren Cigerci-Bruder für das Ostduell im Schacht in die Startelf zu beordern - Cigerci sah das anders.
"Trainer, ich bin noch nicht so weit, gib mir 30 Minuten, dann bin ich sehr dankbar", soll der frühere Bundesliga-Star sinngemäß entgegnet haben.
Ein Schachzug, der Gold wert sein sollte. In der 87. Minuten bereitete Tolga Cigerci nach Freistoß-Flanke seines Bruders Tolcay (31) vor der Gästekurve den umjubelten Siegtreffer vor.
Den Kopfball aus der Position hätten andere Spieler vermutlich aufs Tor gebracht. Cigerci legte den Ball clever in die Mitte auf Axel Borgmann (31), weil er sich selbst in Rücklage befand. Der Teamerfolg gab allen recht.
Energie Cottbus hat gegen den SC Verl im defensiven Mittelfeld Luxusprobleme
Schlägt im Verl-Hit nun die Stunde des vierfachen türkischen Nationalspielers von Beginn an?
Wie Wollitz auf der Pressekonferenz am Donnerstag verriet, wolle er am Freitag mit dem Routinier einen Startelfeinsatz diskutieren.
Der Trainer steht vor mehreren Luxusproblemen, denn Positionskonkurrent Lukas Michelbrink (20) legte im Schacht eine blitzsaubere Leistung hin. Entscheidung? Nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag.
Und selbst die angebrochene Nase von Erik Engelhardt (27) wird kein Hindernis sein, weshalb der Toptorjäger nicht auflaufen könne. Binnen zwei Tagen wurde eine Spezialmaske angefertigt, die "ihm Sicherheit gibt".
Deswegen zeigte sich der Energie-Trainer trotz des Ausfalls von Henry Rorig (25, Antibiotikum) und des Fragezeichens bei Nyamekye Awortwie-Grant (25, grippaler Infekt) am Donnerstag entspannt: "Wir wollen das schöne Wetter heute genießen."
