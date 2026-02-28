Viel Taktik-Geplänkel und wenig Offensiv-Spektakel im Topspiel der 3. Liga

Das war lange nur was für Feinschmecker! Im Topspiel der 3. Liga zwischen Energie Cottbus und dem SC Verl dominierte lange die Zurückhaltung, die Tore fehlen.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Das war lange nur was für Feinschmecker! Im Topspiel der 3. Liga zwischen Energie Cottbus (1.) und dem SC Verl (4.) dominierte die Zurückhaltung, ehe die Gastgeber wie die Feuerwehr aus der Pause kamen und zwei Riesen vergaben. Ohne Tore endete das Spiel der beiden stärksten Offensiven der Liga.

Energies Offensive um Moritz Hannemann verpasste zu Wiederanpfiff gleich doppelt die Führung. © Julius Frick/dpa Nach Taktik-Geplänkel im ersten Durchgang startete Energie deutlich griffiger in die zweite Hälfte und provozierte zwei Verler Ballverluste. Zunächst wurde Erik Engelhardt, heute mit Maske wegen angebrochener Nase, per Steckpass freigespielt. Doch das Phantom schoss völlig frei Verl-Keeper Philipp Schulze an (50.). Kurz darauf lief Energie 4 auf 1 auf Verls Tor, doch Tolcay Cigerci ballerte die Kugel auf die Tribüne (53.). Was für zwei Riesen-Chancen! Energie Cottbus Weiter kein Geld für Cottbus: Wollitz zerlegt Brandenburgs Sportminister verbal! Nach 65 Minuten brachte Wollitz Tolga Cigerci und Lukas Michelbrink, Axel Borgmann gab fortan den offensiven Linksverteidiger, Energie ging mehr Risiko. Das öffnete Verl auf einmal Räume, doch Gayret (74.) und Taz (75.) fanden in Cottbus-Keeper Funk ihren Meister. Die Gäste waren zurück im Spiel, Taz hämmerte den Ball aus der Distanz aufs Tor (84.), Funk parierte. Cottbus rannte danach wütend an, kam aber zu keinen klaren Chancen mehr. Auch Verls Ecken brachten hintenraus keine Gefahr.

Energie Cottbus setzt auf Fünferkette, Kevin Meinhardt sichtet Mladen Cvjetinovic

Tolga Cigerci nahm erneut zu Beginn auf der Bank Platz. Energie agierte stattdessen mit defensiver Fünferkette. © Julius Frick/dpa In den ersten 45 Minuten hatte Abwarte-Haltung statt Offensiv-Spektakel die Partie geprägt. Bei herrlichstem Fußballwetter und 12.506 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein Katz-und-Maus-Spiel erster Güte. Wollitz hatte Kiel-Leihgabe Mladen Cvjetinovic - unter den Augen von Holstein-Scout Kevin Meinhardt - zum ersten Mal in die Startelf beordert. Mit dem Winterzugang bildete Energie gegen spielstarke Verler eine unter dem Trainer nie dagewesene Fünferkette im Spiel gegen den Ball. Der Plan: Viel Zugriff und Absicherung bei Pässen in die Tiefe. Energie Cottbus Trotz "Schweine-Platz" in Cottbus: Wollitz stolz auf Sau-Leistung bei Aue Die Maßnahme fruchtete. Lediglich in der 16. Minute war Alessio Besio frei durch, wurde aber hauchzart wegen Abseits zurückgepfiffen. Erst in Minute 38 gab Verl nach einer Ecke den ersten ernstzunehmenden Schuss auf das Cottbuser Tor ab. Die Lausitzer waren mehrfach im Strafraum der Gäste aufgetaucht - ebenfalls ohne wirklich gefährlich zu werden.

Cottbus' Simon Straudi (l.) und Verls Yari Otto schenkten sich nichts. © Julius Frick/dpa

Vor der Pause gab es eine kurze Stimmungspause. Das Stadion wurde plötzlich mucksmäuschenstill, nachdem sich ein medizinischer Notfall auf der Nordwand ereignet hatte. Nach zweiminütiger Schweigepause und ersten Informationen, dass gesundheitlich nichts Schwerwiegendes passiert sei, wurde der Support wieder aufgenommen. Durch das Remis verlor Cottbus die Tabellenführung an den VfL Osnabrück, der 3:1 in Aue gewonnen hatte. Verl bleibt Vierter. Erstmeldung: 17.21 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.33 Uhr

Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Energie Cottbus und dem SC Verl

3. Liga, 26. Spieltag Energie Cottbus - SC Verl 0:0 Aufstellung Cottbus: Funk - Straudi, Cvjetinovic, Manu, Awortwie-Grant, Lucoqui (65. Michelbrink) - Pelivan (65. Tolga Cigerci), Borgmann - Tolcay Cigerci, Engelhardt, Hannemann (78. Moustfa). Trainer: Wollitz Aufstellung Verl: Schulze - Mhamdi, Lehmann, Ens, Kijewski - Eze (58. Stark) - Gayret, Taz, Waidner - Otto (58. Wörner), Besio (77. Foti). Trainer: Strobl. Schiedsrichter: Burda (Berlin) Tore: keine Gelbe Karten: Cvjetinovic, Wollitz / Gayret, Waidner, Otto, Stark Zuschauer: 12.506