Selbst das MRT bringt keine klare "Auflösung": Verletzungs-Rätsel um Energie-Stammkraft

Cottbus - Schlimme Stunden für Leon Guwara! Bei Energie Cottbus fand der 18-malige Bundesliga -Spieler nach schwierigen Jahren wieder in die Spur. Doch seine Verletzung gibt Rätsel auf - eine monatelange Pause wird befürchtet.

An Sprinten ist für Leon Guwara (29) seit Wochen nicht zu denken, den Linksverteidiger plagt eine komplizierte Verletzung des Oberschenkels. © IMAGO / foto2press

Wie Energie-Trainer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem Ostduell gegen Hansa Rostock (Samstag, 14 Uhr) verriet, sei die Verletzung des Linksverteidigers "komplizierter" als gedacht.

Guwara hatte sich Anfang Februar im Spiel bei seinem Ex-Klub Ingolstadt am Oberschenkel verletzt. Zunächst wurde ein Muskelfaserriss vermutet. Ein solcher wäre in wenigen Wochen ausgeheilt.

Doch Guwara fehlt weiterhin, an Training ist nicht zu denken. Inzwischen besteht der Verdacht, dass auch eine Sehne des Oberschenkels Schaden genommen haben könnte.

Schlimm für den Spieler: Bis heute gibt es trotz MRT keine eindeutige Diagnose. Wollitz führt aus, dass das Bild nicht die gewünschte "Auflösung" gebracht habe. Deswegen stehen jetzt weitere Untersuchungen an.

Der Worst Case: "Wenn es sich bestätigen würde, was im Moment vermutet wird, reden wir von drei bis sechs Monaten", so Wollitz.