Selbst das MRT bringt keine klare "Auflösung": Verletzungs-Rätsel um Energie-Stammkraft
Cottbus - Schlimme Stunden für Leon Guwara! Bei Energie Cottbus fand der 18-malige Bundesliga-Spieler nach schwierigen Jahren wieder in die Spur. Doch seine Verletzung gibt Rätsel auf - eine monatelange Pause wird befürchtet.
Wie Energie-Trainer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem Ostduell gegen Hansa Rostock (Samstag, 14 Uhr) verriet, sei die Verletzung des Linksverteidigers "komplizierter" als gedacht.
Guwara hatte sich Anfang Februar im Spiel bei seinem Ex-Klub Ingolstadt am Oberschenkel verletzt. Zunächst wurde ein Muskelfaserriss vermutet. Ein solcher wäre in wenigen Wochen ausgeheilt.
Doch Guwara fehlt weiterhin, an Training ist nicht zu denken. Inzwischen besteht der Verdacht, dass auch eine Sehne des Oberschenkels Schaden genommen haben könnte.
Schlimm für den Spieler: Bis heute gibt es trotz MRT keine eindeutige Diagnose. Wollitz führt aus, dass das Bild nicht die gewünschte "Auflösung" gebracht habe. Deswegen stehen jetzt weitere Untersuchungen an.
Der Worst Case: "Wenn es sich bestätigen würde, was im Moment vermutet wird, reden wir von drei bis sechs Monaten", so Wollitz.
Henry Rorig dürfte weiter ausfallen, Moritz Hannemann fehlt wegen der fünften Gelben
Wollitz ist ein gebranntes Kind, was Sehnenverletzungen angeht. In seiner aktiven Zeit als Spieler des 1. FC Köln fiel er nach eigenen Angaben einst acht Monate aus.
Während Energie den Ausfall auf der linken Abwehrseite mit dem Jobsharing von Anderson Lucoqui (28) und Axel Borgmann (31) gut kompensiert, könnte es für Guwara besonders problematisch werden:
Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, dabei war er bei Energie nach Jahren voller Verletzungen wieder auf bestem Wege zum absoluten Stammspieler.
Für das Ostderby gegen Rostock wird aller Voraussicht nach auch Henry Rorig (25) weiter nicht zur Verfügung stehen. Der Rechtsverteidiger wird nach Angina und Antibiotikum "behutsam" wieder ans Team herangeführt.
Außerdem fehlt gegen die Kogge Offensiv-Allrounder Moritz Hannemann (27) mit der fünften Gelben Karte.
Titelfoto: IMAGO / foto2press