Wollitz spielt mit Cottbus Roulette - und gewinnt gegen Stuttgart den Jackpot

Cottbus - Dieser Kraftakt verleiht Flügel! Energie Cottbus trotzte beim 2:1 (0:0) am Dienstagabend in Aspach allen Widerständen. Und durfte am Mittwoch zur Belohnung ausnahmsweise nach Hause fliegen statt den Bus nehmen zu müssen.

Pele Wollitz (60, l.) und Assistant Tobias Röder (28) ballen die Faust. Der Sieg in der Form gegen die Stuttgart-Bubis war ein echter Hauptgewinn. © Imago / Eibner

Cottbus-Stuttgart-Aspach-Stuttgart-Berlin-Cottbus lautete die Reiseroute der Wollitz-Elf, die gegen 9 Uhr in Stuttgart abhob und in der Hauptstadt wieder auf den Boden aufsetzte.

Im Fluggepäck: Drei hart erarbeitete Punkte gegen die Bubis des VfB Stuttgart.

Der Höhenflug der Lausitzer geht trotz Reisestrapazen ans andere Ende der Republik weiter. Der Ritt mit dem Bus in 600 Kilometer entfernte Aspach war dem Team nicht anzumerken.

Am Morgen des Spieltages hatte Trainerfuchs Pele Wollitz (60) seine Anführer Axel Borgmann (31) und Tolcay Cigerci (31) unterrichtet, am Abend zunächst ohne das Duo beginnen zu wollen. Wollitz: "Wichtig ist, die Spieler mitzunehmen, die in letzter Zeit weniger gespielt haben."

Der Moment war in der strapaziösen Englischen Woche gekommen. Insgesamt viermal wechselte Wollitz, doch das wilde Roulette ging auf.

Speziell Justin Butler (24) machte sein vielleicht bestes Spiel im Energie-Trikot, auch Jannis Boziaris (22) wusste Akzente zu setzen.