Stolperfalle Havelse! Kommt jetzt die System-Rochade bei Energie Cottbus?

Cottbus - Wird das kleine TSV Havelse am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) zum großen Stolperstein für Energie Cottbus vor dem DFB-Pokal -Duell gegen RB Leipzig ? FCE-Trainer Pele Wollitz (60) denkt deshalb laut über eine System-Rochade nach.

Der TSV Havelse ist zwar in dieser Saison noch sieglos, stellte dennoch einigen Favoriten bereits ein Bein. (Archivbild) © David Inderlied/dpa

Sein Team spielte diese Serie schon in diversen Grundordnungen. Zu Saisonbeginn im jahrelang etablierten 4-3-3. Schon am vierten Spieltag folgte der Wechsel auf ein 4-4-2-System mit Raute.

Im Auswärtsspiel gegen Ulm agierte Energie spätestens ab der zweiten Hälfte in einem 4-4-1-1.

Die neue taktische Variabilität ist ein Schlüssel des Erfolgs in dieser Saison, Energie ist wenig ausrechenbar für den Gegner, kann so auf diverse Spielsituation reagieren.

Hinzu kommt: Die Cottbuser verfügen über eine derart starke und flexible zweite Reihe wie seit Jahren nicht mehr, verzichteten zuletzt sogar zugunsten offensiverer Option auf einen etatmäßigen Innenverteidiger als Back-Up.

Darum gibt es angesichts 24 gesunder Feldspieler dieser Tage heiße Diskussionen im Cottbuser Trainerbüro um das richtige System. Wollitz offen: "Es wird auch Entscheidungen geben, was die Konzeption betrifft."