Timmy-Thiele-Time: Für diesen Treffer "gurkt" der Torjäger gerne mit der Bahn nach Cottbus

Sprung ins Glück: Cottbus' Timmy Thiele (33, v.) ist zurück! © Imago/Matthias Koch

Die Bilderbuchstory war perfekt: Natürlich war es Timmy Thiele, der für das späte 1:1 von Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden sorgte!

Sieben Wochen war für den Vollblutfußballer nicht an Fußballspielen zu denken. Eine hartnäckige Bronchitis hatte ihn ausgeknockt.

Unzählige Tage verbrachte der 33-Jährige in der Reha, schuftete hart fürs Comeback. In der 75. Minute war es so weit: Thiele durfte beim Stand von 0:1 wieder den Rasen des LEAG Energie Stadions betreten, wurde von den Fans mit Sprechchören förmlich herbeigesehnt.

Elf Minuten später war er der gefeierte Held! In Torjäger-Manier schädelte Thiele eine Flanke des ebenfalls eingewechselten Erik Tallig (25) ein.

Kurios: Erst diese Woche war Thiele wieder ins Training eingestiegen und hatte selbstironisch auf Instagram launisch mitgeteilt: "Ich habe es schon vermisst, mit der Bahn zu fahren. Morgens so früh aufzustehen und zum Training zu gurken."

Thiele wohnt in Wandlitz, nördlich von Berlin, und eiert jeden Tag 340 Kilometer zum Training. Für diesen Treffer dürften sich die Schinderei in der Reha und das "Gegurke" gelohnt haben.