Transfer-Karussell bei Energie Cottbus: Angebote für Bretschneider, Halbauer weg

In Cottbus ist am Sonntag Trainingsauftakt, in Saarbrücken erst am Mittwoch der darauffolgenden Woche. Gut möglich, dass sich bis dahin eine Unterschrift zieht.

Aufstiegsheld Phil Halbauer (26) bekam kein neues Angebot von Cottbus, unterschrieb stattdessen in Sandhausen. © Picture Point / Sven Sonntag

Ein anderer Abgang ist dagegen klar: Phil Halbauer (26) hat beim SV Sandhausen unterschrieben. Der Linksfuß zählte 2023/24 zu den Aufstiegshelden aus der Regionalliga Nordost, fungierte als selbst ernannter Partykapitän und trumpfte auch in der Hinrunde der abgelaufenen Saison groß auf.

In diesem Kalenderjahr zeigte die Formkurve des linken Flügelspielers nach unten, Halbauer ließ auf seine neun Scorerpunkte in der Hinrunde keinen einzigen mehr in der Rückserie folgen, mutierte immer mehr zur Teilzeitkraft.

Auch in den Vertragsverhandlungen mit dem FCE konnte sich Halbauer nicht einigen, schlug zunächst ein Energie-Angebot aus dem Januar aus und wollte zum Saisonende hin doch verlängern.

Doch die Tür war zu, für Halbauer geht es in Cottbus nicht weiter. Dafür eröffnete sich dem Linksfuß bei Drittliga-Absteiger SV Sandhausen eine neue Perspektive. Fix ist außerdem die Unterschrift von Offensivallrounder David Mamutovic (24), der ebenfalls in Cottbus hoch gehandelt und am Dienstag am Hardtwald vorgestellt wurde.

Mamutovic wechselt ablösefrei von Mainz 05 nach Sandhausen - bei Energie geht die Suche nach einem offensiven Flügelspieler weiter, wie Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) im TAG24-Interview angekündigt hatte.