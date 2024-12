Transfer-Coup für Energie? Cottbus arbeitet an Rückkehr von Ex-Torjäger!

In Cottbus genießt Engelhardt dank seiner Fabelsaison 2021/22 nach wie vor ein hohes Standing, sein Trauzeuge Jonas Hofmann (27) trägt seit Jahren das Energie-Trikot.

So auch Erik Engelhardt, der im Herbst zum zweiten Mal Papa wurde und den es wieder in die Lausitz zieht! FCE-Boss Sebastian Lemke (41) bestätigt auf TAG24-Nachfrage: "Wir sind mit dem Spieler im Kontakt."

Beim VfL geht die Angst vor dem Absturz in die Regionalliga um, jeder Stein wird dieser Tage umgedreht, auch Spieler machen sich Gedanken über ihre Zukunft.

Die Rede ist von Erik Engelhardt (26), derzeit in Diensten von Liga-Konkurrent VfL Osnabrück . Der Mittelstürmer hatte erst im Sommer beim Absteiger aus der 2. Bundesliga seinen Vertrag verlängert.

42 Tore und damit die zweitmeisten der 3. Liga hat Energie Cottbus in dieser Spielzeit erzielt - dennoch könnte zur Rückrunde ein weiterer Akteur mit Torgefahr dazukommen!

In der Saison 2021/22 sammelte Engelhardt herausragende 19 Tore und 14 Assists für Energie in der Regionalliga Nordost. © IMAGO / Steffen Beyer

Und dann wäre da noch Claus-Dieter Wollitz (59), der Engelhardt vom Stürmertalent zum Anführer im Angriff formte. Selbst nach dessen Osnabrück-Abschied im Sommer 2022 riss der Kontakt nie ab. Diese Verbindung könnte sich jetzt auszahlen.



Das Überraschungsteam der Liga will unbedingt im Mittelsturm nachlegen und die Abhängigkeit von Tormaschine Timmy Thiele (33, zehn Tore) auf mehrere Schultern verteilen.



Allerdings liegen die Klubs bei der Ablöse noch auseinander, wenngleich ein Abgang Engelhardts in Osnabrück beschlossene Sache sein soll. Der VfL hat in Dominick Drexler (34, Schalke 04) und Nikky Goguadze (26, Bremer SV) schon zwei Nachfolger in der Pipeline!

TAG24 weiß auch: Das ursprünglich bis zum 31. Dezember gesetzte Ultimatum im Fall Engelhardt ist nicht zu halten. Allein schon, weil die darüber entscheidende Osnabrücker Gremiensitzung erst am 2. Januar stattfindet.



An jenem Tag ist auch Trainingsauftakt in Osnabrück, an dem Drexler und Goguadze teilnehmen sollen. Und den Poker um Engelhardt beeinflussen dürften.