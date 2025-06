"Wer ist die Nummer 17 bei Energie Cottbus?" No-Name sorgt bei Testspiel-Triple für Staunen

Cottbus - Die Lausitz im Fußball-Fieber! Bei brütend hohen Temperaturen vollbringt Energie Cottbus am letzten Juni-Wochenende Tor- und Zuschauerrekorde. Dabei spielt sich ein No-Name ins Blickfeld.

Alles in Kürze

Moustfa, der in Bonn geboren wurde und syrische Wurzeln hat, imponiert mit seinem Spielwitz, wird von seiner Unbekümmertheit getragen. Konserviert er seine Form, hat er reelle Chancen, ins Aufgebot der 3. Liga zu rutschen.

Der kleine Dribbler spielte wie kein Zweiter seinen Gegnern Knoten in die Beine und trug sich zehnmal in die Torjägerliste ein. Und sorgte bei den unzähligen Fans für staunende Blicke.

Kaum verwunderlich, der 20-jährige Offensivkicker wurde vergangenen Sommer von Cosmos Koblenz verpflichtet und direkt an Rot-Weiss Ahlen (5. Liga) weiterverliehen. Ein Schachzug, der sich im Nachgang bezahlt machen könnte!

Der beste Cottbuser Torschütze des Wochenendes heißt … Can Moustfa! Sein Name war nur den wenigsten Fans vor dem Testspiel-Dreier ein Begriff.

Energie boomt! In Finsterwalde errichteten die Gastgeber eigens eine eigene Tribüne. © IMAGO / Steffen Beyer

Moustfa und Co. sind die Attraktion des Wochenendes im Süden Brandenburgs. Die Bilanz aus drei Testspielen in Schönwalde, Finsterwalde und Wittichenau in Zahlen: 59 Tore, 5448 Zuschauer und riesen Vorfreude auf die neue Saison!

Die 2021 ins Leben gerufene "Dörfer-Tour" hat längst Tradition, doch der Andrang wird immer größer.

Noch nie waren an dem ersten Wochenende der Vorbereitung so viele Fans zugegen. Weil Energie liefert und sich viel Zeit für Fans an der Basis nimmt, damit Sympathiepunkte sammelt.

Auch das neue-alte Trikot ist der Renner, nach wenigen Tagen sind (wieder) die ersten Größen vergriffen. Von Verkäufen weit im vierstelligen Bereich in die Rede. Der Dauerkarten-Verkauf boomt ohnehin schon.

Jetzt müssen nur noch ein paar hochkarätige Neuzugänge folgen - oder No-Names wie Can Moustfa dauerhaft zünden.