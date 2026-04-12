Wollitz baut um: Energie mit Systemwechsel und drei Neuen ins Spitzenspiel

Osnabrück - Wer behält in diesem Kräftemessen die Oberhand? Energie Cottbus baut vor dem Spitzenspiel beim VfL Osnabrück (Anstoß: 13.30 Uhr) kräftig um.

Pele Wollitz (60) probiert mit einigen Umstellungen offenbar den Gegner zu überraschen. (Archivfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Drei Neue beordert FCE-Coach Pele Wollitz (60) zum Ende der Englischen Woche in die Startelf.

Can Moustfa (21) bekommt zum ersten Mal in dieser Saison in einem Liga-Spiel die Chance von Beginn an. Auch Justin Butler (24) rotiert in die erste Elf. Sie dürften Mittelstürmer Erik Engelhardt (27) bei seiner Rückkehr an die Bremer Brücke flankieren.

Außerdem rückt Kapitän Axel Borgmann (31) ins zentrale Mittelfeld vor, für ihn verteidigt außen Simon Straudi (27) links und neu Henry Rorig (26) rechts.

Die Änderungen deuten auf ein 4-3-3 im Mittelfeld hin und würden einen Systemwechsel bedeuten. Ob dieser Schachzug aufgeht?