Wurde Wollitz erhört? DFB setzt Bundesliga-Schiri für Drittliga-Topspiel an

Cottbus/Osnabrück - Werden im Aufstiegsfinale die Unparteiischen zum Zünglein an der Waage? Vor dem Gipfeltreffen von Energie Cottbus beim VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr) erneuert Pele Wollitz (60) seine Schiri-Kritik an der 3. Liga .

Cottbus-Coach Pele Wollitz (60, l.) sparte vor dem Topspiel gegen Osnabrück nicht mit Kritik an den Schiedsrichtern. © TAG24/Lukas Schulze

"Entscheidend wird sein - und da bleibe ich dabei - die Schiedsrichter", so der FCE-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

Vor allem der "Tor-Klau" gegen Mannheim und damit zwei geraubte Punkte hängen den Lausitzern nach. Aber nicht nur!

"Wenn wir die Spiele reflektieren sind da zu viele Entscheidungen dabei, die in dieser Profiliga aus meiner Sicht zu einem großen Nachteil [führen] - für alle 20 Mannschaften."

Zuletzt gab es im Verfolgerduell zwischen Verl und Rostock am Mittwoch eine überaus strittige Entscheidung, als Hansa-Keeper Benjamin Uphoff (30) den Ball nach sechs Punkten womöglich regelwidrig außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte.

Doch Rot und eine 90-minütige Unterzahl für die Gäste gab es nicht. Stattdessen gewann die Kogge dieses richtungsweisende Spiel.

Wollitz geradeaus: "Das sind Fehler, die dürfen nicht passieren. [...] Sowas hat man zu erkennen, dass der Ball einen halben Meter hinter der Linie ist. So etwas hat man zu erkennen, dass der Torwart vor dem Sechzehner den Ball in die Hand nimmt."

Kurz darauf präzisiert der Energie-Trainer, dass das "Problem" weniger die Hauptschiedsrichter seien, sondern die Assistenten.