"Attacke!" Cottbus-Express nimmt Fahrt auf - überrollt er heute Osnabrück?

Cottbus - Ist dieser Schnellzug noch zu stoppen? Nach zwei 3:0-Siegen in Folge rollt der Cottbus -Express schnurstracks Richtung 2. Bundesliga . Ist am Sonntag (13.30 Uhr) der VfL Osnabrück der nächste Zwischenhalt?

Wie ein Express überrollte Cottbus seine beiden letzten Gegner in der 3. Liga. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Am Dienstagabend gestand Löwen-Trainer Markus Kauczinski (56) konsterniert: "Wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Vor allem in der ersten Halbzeit ist Cottbus über uns hergefallen."

Energie hatte mit voller Wucht den 1860 München überrollt - drei Tage, nachdem der überforderte TSV Havelse dran glauben musste. Zwei Siege, die im Stile eines Aufsteigers waren.

Das Paradoxe: Vor der Länderspielpause stotterte der Motor bedenklich, keine drei Wochen später läuft die FCE-Maschinerie auf einmal wie geschmiert!

Was seitdem passiert ist: Das fleißige Team setzte sich in der Liga-Pause zusammen, analysierte Stärken wie Fehler und entfernte Sand aus dem Getriebe.

Und siehe da: Energie plötzlich stark wie nie und nur noch vier Zähler hinter Spitzenreiter Osnabrück.