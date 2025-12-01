Nach 14 Spielen schon wieder weg: Augsburg feuert Sandro Wagner!
Augsburg - Das war's! Im Sommer mit hohen Zielen gestartet, trennen sich die Wege von Sandro Wagner (48) und dem FC Augsburg nach nur zwölf Spieltagen wohl schon wieder. Die 0:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim am Samstag war offenbar eine zu viel.
Das berichten Bild und Sky übereinstimmend, die Trennung erfolgt nach Informationen der Bild in beiderseitigem Einvernehmen. Eine Bestätigung des Klubs steht noch aus.
Erst im Sommer hatte Wagner die Fuggerstädter übernommen, war nach seinem Job als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft mit großen Vorschusslorbeeren und Zielen nach Augsburg gekommen.
Am Ende stand allerdings der schlechteste Punkteschnitt eines Trainers seit den Neunzigern zu Buche, zudem scheiterte der FCA in der 2. Runde des DFB-Pokals am Zweitligisten VfL Bochum.
Nach zwei Pflichtspiel-Siegen in Pokal und Liga zum Saisonauftakt folgten nur noch zwei weitere Dreier in der Liga, aktuell steht der FCA mit nur zehn Zählern auf dem 14. Platz und kommt den Abstiegsrängen bedrohlich nahe. Mit 27 Gegentreffern ist Augsburg zudem gemeinsam mit Heidenheim die Schießbude der Liga.
FC Augsburg: Manuel Baum soll bis zur Winterpause übernehmen
Jetzt zieht der Klub Konsequenzen, was auch daran liegt, dass Wagner selbst offenbar nicht mehr an eine erfolgreiche Zusammenarbeit glaubte. Das sei Sky-Informationen zufolge in einem Gespräch zwischen Trainer und Klub-Führung klar geworden, die Folge war die Trennung, auch wenn Wagners Vertrag eigentlich noch bis 2028 läuft.
Sky zufolge ist ein Interimstrainer bereits gefunden: Manuel Baum (46), der den Bundesligisten bereits von 2016 bis 2019 trainierte, soll bis zur Winterpause übernehmen.
Nach Stationen auf Schalke und in Leipzig kehrte Baum im Sommer 2025 als Leiter Entwicklung wieder nach Augsburg zurück - und muss nun gleich wieder auf der Trainerbank Platz nehmen.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa