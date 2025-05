Jetzt fix! Sandro Wagner ist neuer Trainer dieses Bundesligisten

Alles in Kürze

Sandro Wagner (37) übernimmt als Cheftrainer beim FC Augsburg. © Tom Weller/dpa

Das bestätigte der Verein am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte Bild berichtet.

Der Klub teilte der DPA mit, dass Wagner am Mittwoch seinen Vertrag unterzeichnen wird. Laut Bild soll dieser bis Ende Juni 2028 laufen. Für Wagner ist es der erste Job in der Bundesliga, bislang hatte er neben seiner Co-Trainer-Tätigkeit lediglich in der Regionalliga Bayern bei der SpVgg Unterhaching als Chef gearbeitet.

2023 stieg er mit dem Verein in die 3. Liga auf, verabschiedete sich danach aber zur U20 des DFB. Mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer rückte Wagner als Assistent zur A-Auswahl auf.

Die ganze Zeit über war aber klar, dass der Ex-Stürmer perspektivisch selbst wieder Chef sein möchte und das bei einem ambitionierten Klub.

Dass es nun der FC Augsburg wird, kommt vom Papier her überraschend, denn nachdem Wagner angekündigt hatte, die Nationalmannschaft nach der Nations League zu verlassen, stand er bei zahlreichen Top-Klubs hoch im Kurs.