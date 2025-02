U-Haft wegen Verdacht auf Sexualstraftat! Ermittlungen gegen Augsburg-Spieler

Augsburg - Ein Spieler des FC Augsburg ist ins Visier der Justiz geraten: Wie der Klub selbst am heutigen Mittwoch mitteilte, laufe derzeit ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen einen Kicker des Bundesligisten.

Wie die Augsburger Allgemeine allerdings herausgefunden haben will, gehe es in dem Verfahren um eine Sexualstraftat!

Der Spieler nehme aktuell nicht am Trainings- und Spielbetrieb teil, heißt es in der Vereinsmitteilung. Um wen genau es sich handelt, konnten die Fuggerstädter aus rechtlichen Gründen allerdings nicht bekannt geben und verwiesen im gleichen Zuge auf die Unschuldsvermutung.

Daraufhin habe der betroffene Spieler in der vergangenen Woche bereits zwei Nächte in Untersuchungshaft verbracht, sei am Freitag dann auf freien Fuß gesetzt worden. Der Haftbefehl gegen den Kicker sei derzeit außer Kraft gesetzt.